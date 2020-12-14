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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11954119551195611957
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 20:40

  барабашов написав:
  Бетон написав:Продал 2к с ремонтом варшавский плюс. -4куе дисконт. В плюсе на 15 куе.

А сами физически на обьекте что то делали или только организовывали процесс? Желающих за кэш мало было? В %годовых от вложенного бетон+рабоиа с материалами хоть 20% вышло?

Делал.
Кэш- почти никого. Один, два чел
15% годовых в долларе вышло

До 18 мая продал такие же квартиры 25% годовых получалось
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 20:46

  Прохожий написав:Бетон
вы этот "ремонт" видели чтобы делать выводы?

кстати как считаете во сколько оценят ваш ремонт скажем через 10 лет?

Я использовал гиперболу шуточной аллегории
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 20:58

  Wirująświatła написав:
  airmax78 написав:Конговцу понравится новость: в Вене затопило метро. Зі мост лівєбєль сіті ін зе ворлд

это наши беженцы с демеевской

закон сполучених посудин
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