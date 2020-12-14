Делал.
Кэш- почти никого. Один, два чел
15% годовых в долларе вышло
До 18 мая продал такие же квартиры 25% годовых получалось
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 вер, 2024 20:40
Делал.
Кэш- почти никого. Один, два чел
15% годовых в долларе вышло
До 18 мая продал такие же квартиры 25% годовых получалось
Додано: Нед 15 вер, 2024 20:46
Додано: Нед 15 вер, 2024 20:58
Додано: Нед 15 вер, 2024 23:10
нежирно но лучше чем ровно на чём то сидеть
Короче говоря ипотека двигатель рынка и денежек у пересичных не густо
Всё на лексусы и рейнджы с салона уходит
Додано: Нед 15 вер, 2024 23:19
Я только с начала войны первый раз на набке и не на парковке РИО увидел вживую у нас Феррари, Ламбу и МакЛарен
Не сильно подходящие машины свернуть куда то с набережной, особенно в Квйдаки или на Калинина/Павлова
Всё воруется с тех налогов, про недоплату которых нами, ЧПшниками, вопит хаттаб?
ЛХ надеюсь вы не 600й в новом кузове продали, такие в 22-23г.г. только сироты зелёномозглые покупали себе на последние?
А адрес квартиры(номер дома) неплохо бы уточнить. Может и не лялька то она совсем, и ремонт там к капремонту дома через лет пять подарок
Боря за свой счёт всё отремонтирует и Геша ещё ступеньки мрамором из Хайфы облагородит
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