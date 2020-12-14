Додано: Нед 15 вер, 2024 23:19

Velz написав: барабашов Карламарла. Красная линия. как не крути, но реально центр+газ+2 этаж по цене голой новостройки на бубернадцатом этаже где все на электричестве.

Война тупо убила бизнес. И при этом смотрю- жратву гребут, бухло гребут, все пригородные базы отдыха-забиты "ухилянтами" (даже больше стала касса, в египет не поедешь), слыхал что и шлюхи подорожали (сам не пользуюсь). Я уже молчу про лаве в известной конторе, кто был никем-тот станет всем,по другому не скажешь. Весной свой новенький Лексус ЛХ продал комбату-как вам доходы,нормально?

И сидишь тут у разбитого корыта, все бабло рубят и только недвига вниз стремительным домкратом вместе с сопутствующими услугами. Карламарла. Красная линия. как не крути, но реально центр+газ+2 этаж по цене голой новостройки на бубернадцатом этаже где все на электричестве.Война тупо убила бизнес. И при этом смотрю- жратву гребут, бухло гребут, все пригородные базы отдыха-забиты "ухилянтами" (даже больше стала касса, в египет не поедешь), слыхал что и шлюхи подорожали (сам не пользуюсь). Я уже молчу про лаве в известной конторе, кто был никем-тот станет всем,по другому не скажешь. Весной свой новенький Лексус ЛХ продал комбату-как вам доходы,нормально?И сидишь тут у разбитого корыта, все бабло рубят и только недвига вниз стремительным домкратом вместе с сопутствующими услугами.

Я только с начала войны первый раз на набке и не на парковке РИО увидел вживую у нас Феррари, Ламбу и МакЛаренНе сильно подходящие машины свернуть куда то с набережной, особенно в Квйдаки или на Калинина/ПавловаВсё воруется с тех налогов, про недоплату которых нами, ЧПшниками, вопит хаттаб?ЛХ надеюсь вы не 600й в новом кузове продали, такие в 22-23г.г. только сироты зелёномозглые покупали себе на последние?А адрес квартиры(номер дома) неплохо бы уточнить. Может и не лялька то она совсем, и ремонт там к капремонту дома через лет пять подарокБоря за свой счёт всё отремонтирует и Геша ещё ступеньки мрамором из Хайфы облагородит