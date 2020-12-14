Делал.
Кэш- почти никого. Один, два чел
15% годовых в долларе вышло
До 18 мая продал такие же квартиры 25% годовых получалось
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 вер, 2024 20:40
Делал.
Кэш- почти никого. Один, два чел
15% годовых в долларе вышло
До 18 мая продал такие же квартиры 25% годовых получалось
Додано: Нед 15 вер, 2024 20:46
Додано: Нед 15 вер, 2024 20:58
Додано: Нед 15 вер, 2024 23:10
нежирно но лучше чем ровно на чём то сидеть
Короче говоря ипотека двигатель рынка и денежек у пересичных не густо
Всё на лексусы и рейнджы с салона уходит
Додано: Нед 15 вер, 2024 23:19
Я только с начала войны первый раз на набке и не на парковке РИО увидел вживую у нас Феррари, Ламбу и МакЛарен
Не сильно подходящие машины свернуть куда то с набережной, особенно в Квйдаки или на Калинина/Павлова
Всё воруется с тех налогов, про недоплату которых нами, ЧПшниками, вопит хаттаб?
ЛХ надеюсь вы не 600й в новом кузове продали, такие в 22-23г.г. только сироты зелёномозглые покупали себе на последние?
А адрес квартиры(номер дома) неплохо бы уточнить. Может и не лялька то она совсем, и ремонт там к капремонту дома через лет пять подарок
Боря за свой счёт всё отремонтирует и Геша ещё ступеньки мрамором из Хайфы облагородит
Додано: Пон 16 вер, 2024 00:10
барабашов адрес не знаю,в ФБ увидел. Но не исключено что вживую там есть косяки.Начнем с того, что напуркуа она сейчас нужна, 80 квадратов-то? У меня дом почти 200, новенький,у соседа 600.. жили же до войны,блин. свет по гривне, комуналка даром считай..Хотя в противовес могу сказать точную сделку лето 2024- панелька, 5 этаж, трешка маломерка (ну да,газ и ЦО) состояние -доплатить еще за демонтаж, что и сделали-40 штук. Вдумайтесь,40 штук и ремонт по скромному еще 20. Итого 60 за сраную панельку на проспекте Героев..недалеко от того дома, где Х-22 снесла целую секцию дома, где погибло много людей и арестович еще дотрынделся,говоря что ее сбили.Вот что у людей в головах? Хотя,кстати, в 5-ом Континенте тоже живут.И в Женеве.Недвига такая штука,затягивает. У самого с-300 тупо над хатой с ревом летали на перехват,и все равно живем. Незламни,хе-хе..
Додано: Пон 16 вер, 2024 00:51
Velz
В Континенте и в Салюте цены прямо как будто все арендаторы с востока мечтают там всё выкупить
Полторы за метр и это только начало
Но то 14 января действительно было как то фатально случайно в отличии от Женевы и непонятно почему ДВРЗ с вокзалом
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|