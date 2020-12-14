Додано: Пон 16 вер, 2024 00:10

барабашов адрес не знаю,в ФБ увидел. Но не исключено что вживую там есть косяки.Начнем с того, что напуркуа она сейчас нужна, 80 квадратов-то? У меня дом почти 200, новенький,у соседа 600.. жили же до войны,блин. свет по гривне, комуналка даром считай..Хотя в противовес могу сказать точную сделку лето 2024- панелька, 5 этаж, трешка маломерка (ну да,газ и ЦО) состояние -доплатить еще за демонтаж, что и сделали-40 штук. Вдумайтесь,40 штук и ремонт по скромному еще 20. Итого 60 за сраную панельку на проспекте Героев..недалеко от того дома, где Х-22 снесла целую секцию дома, где погибло много людей и арестович еще дотрынделся,говоря что ее сбили.Вот что у людей в головах? Хотя,кстати, в 5-ом Континенте тоже живут.И в Женеве.Недвига такая штука,затягивает. У самого с-300 тупо над хатой с ревом летали на перехват,и все равно живем. Незламни,хе-хе..