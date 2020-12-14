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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 вер, 2024 20:40
барабашов написав: Бетон написав:
Продал 2к с ремонтом варшавский плюс. -4куе дисконт. В плюсе на 15 куе.
А сами физически на обьекте что то делали или только организовывали процесс? Желающих за кэш мало было? В %годовых от вложенного бетон+рабоиа с материалами хоть 20% вышло?
Делал.
Кэш- почти никого. Один, два чел
15% годовых в долларе вышло
До 18 мая продал такие же квартиры 25% годовых получалось
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Бетон
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Додано: Нед 15 вер, 2024 20:46
Прохожий написав:Бетон
вы этот "ремонт" видели чтобы делать выводы?
кстати как считаете во сколько оценят ваш ремонт скажем через 10 лет?
Я использовал гиперболу шуточной аллегории
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Бетон
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Додано: Нед 15 вер, 2024 20:58
Wirująświatła написав: airmax78 написав:
Конговцу понравится новость: в Вене затопило метро. Зі мост лівєбєль сіті ін зе ворлд
это наши беженцы с демеевской
закон сполучених посудин
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Додано: Нед 15 вер, 2024 23:10
Бетон написав: барабашов написав: Бетон написав:
Продал 2к с ремонтом варшавский плюс. -4куе дисконт. В плюсе на 15 куе.
А сами физически на обьекте что то делали или только организовывали процесс? Желающих за кэш мало было? В %годовых от вложенного бетон+рабоиа с материалами хоть 20% вышло?
Делал.
Кэш- почти никого. Один, два чел
15% годовых в долларе вышло
До 18 мая продал такие же квартиры 25% годовых получалось
нежирно но лучше чем ровно на чём то сидеть
Короче говоря ипотека двигатель рынка и денежек у пересичных не густо
Всё на лексусы и рейнджы с салона уходит
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барабашов
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Додано: Нед 15 вер, 2024 23:19
Velz написав:барабашов
Карламарла. Красная линия. как не крути, но реально центр+газ+2 этаж по цене голой новостройки на бубернадцатом этаже где все на электричестве.
Война тупо убила бизнес. И при этом смотрю- жратву гребут, бухло гребут, все пригородные базы отдыха-забиты "ухилянтами" (даже больше стала касса, в египет не поедешь), слыхал что и шлюхи подорожали (сам не пользуюсь). Я уже молчу про лаве в известной конторе, кто был никем-тот станет всем,по другому не скажешь. Весной свой новенький Лексус ЛХ продал комбату-как вам доходы,нормально?
И сидишь тут у разбитого корыта, все бабло рубят и только недвига вниз стремительным домкратом вместе с сопутствующими услугами.
Я только с начала войны первый раз на набке и не на парковке РИО увидел вживую у нас Феррари, Ламбу и МакЛарен
Не сильно подходящие машины свернуть куда то с набережной, особенно в Квйдаки или на Калинина/Павлова
Всё воруется с тех налогов, про недоплату которых нами, ЧПшниками, вопит хаттаб?
ЛХ надеюсь вы не 600й в новом кузове продали, такие в 22-23г.г. только сироты зелёномозглые покупали себе на последние?
А адрес квартиры(номер дома) неплохо бы уточнить. Может и не лялька то она совсем, и ремонт там к капремонту дома через лет пять подарок
Боря за свой счёт всё отремонтирует и Геша ещё ступеньки мрамором из Хайфы облагородит
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барабашов
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Додано: Пон 16 вер, 2024 00:10
барабашов адрес не знаю,в ФБ увидел. Но не исключено что вживую там есть косяки.Начнем с того, что напуркуа она сейчас нужна, 80 квадратов-то? У меня дом почти 200, новенький,у соседа 600.. жили же до войны,блин. свет по гривне, комуналка даром считай..Хотя в противовес могу сказать точную сделку лето 2024- панелька, 5 этаж, трешка маломерка (ну да,газ и ЦО) состояние -доплатить еще за демонтаж, что и сделали-40 штук. Вдумайтесь,40 штук и ремонт по скромному еще 20. Итого 60 за сраную панельку на проспекте Героев..недалеко от того дома, где Х-22 снесла целую секцию дома, где погибло много людей и арестович еще дотрынделся,говоря что ее сбили.Вот что у людей в головах? Хотя,кстати, в 5-ом Континенте тоже живут.И в Женеве.Недвига такая штука,затягивает. У самого с-300 тупо над хатой с ревом летали на перехват,и все равно живем. Незламни,хе-хе..
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Velz
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Додано: Пон 16 вер, 2024 00:51
Velz
В Континенте и в Салюте цены прямо как будто все арендаторы с востока мечтают там всё выкупить
Полторы за метр и это только начало
Но то 14 января действительно было как то фатально случайно в отличии от Женевы и непонятно почему ДВРЗ с вокзалом
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барабашов
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Додано: Пон 16 вер, 2024 01:50
Velz написав:Бетон
Ну я на фото видел ремонт-там он дешевле.. я бы сказал 500 с мебелью. Но все-таки, в 2020 там рядом купили убитую нахрен , без автономки, просто трущобу за 50 куе площадь 55 м2 по моему. Реально-ремонт в подарок. И как тут жить теперь? у кого и есть бабки и еще желание вложится в недвигу в днепре- тупо берет готовое и живет. А новостройки вообще стали с момента веерных, туды его в качель.. Не сильно арендаторы хотят лезть на 22 этаж любоваться краевидами, посасывая хрен вместо кофемашинки,микроволновки,бойлера,стиралки и иже с ними. На сколько я знаю, часть молодых айтишников арендаторов переехали в хрущи до 5-ого, с газом, и страдают только от жары без кондера.
Коли вже знесуть ці кляті "хрущовки" під корінь!
І побудують замість них сучасні гарні 35-поверхові будинки, повністю на електриці!
П.С. Нічка весела в Києві сьогодні.
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 16 вер, 2024 07:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 16 вер, 2024 02:43
Франт что там в столице?
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барабашов
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Додано: Пон 16 вер, 2024 07:05
барабашов написав:
Франт что там в столице?
Пальба в повітрі була, пару годин.
Неначе відбились, без серйозних наслідків
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