Додано: Пон 16 вер, 2024 08:24

Для ККЦ та іншої недалекої публіки



Самостійна влада всіма силами намагається програти війну

Схоже, що їй це вдасться - я даю гарантію 99%



"✅ Верховна Рада провалила підвищення податків. Деякі експерти кажуть, що це буде погано для війни, бо грошей не вистачає. ▶️ За розрахунками чиновників, підвищення податків мало принести 30 млрд гривень/рік в бюджет. Чиновники кажуть, що в бюджеті не вистачає від 100 до 500 млрд гривень на війну в рік, тому пропонують збільшити податки в основному для ФОПів.

Нагадаємо, річний бюджет Києва – більше 80 млрд гривень. 🔥 Більша половина з цих коштів розкрадається Кличком та його колегами.

В інших великих містах ➡️ Одеса, Дніпро, Львів, Харків ситуація аналогічна. Саме тому, під час війни та бомбардувань міські адміністрації саджають квіти, озеленюють парки, впорядковують пляжі, будують пішохідні місточки, встановлюють квітковий декор, тощо... 🍏 На всіх цих роботах міські чиновники вміють красти. Найрозповсюдженіша схема – взяти відкат. Іноді сума відкату може доходити до 60-70%.

Саме тому, місцеві бюджети можна вполовинити (як мінімум) і заборонити містам займатись озелененням та ландшафтним дизайном під час війни. Всі ці муніципальні підприємства – «Зеленбуд», «Плесо» і т.д. слід ліквідувати і відправити у відпустки за власний рахунок на час війни.

❤️ Ще в Україні:

- 20 міністерств;

- 22 служби (це як міністерства);

- 13 держагенств (теж майже міністерства);

- 15 інспекцій та держкомісій;

- 3!!!! 😮 Академії наук (звичайна, аграрна, медична). Наприклад, в Аграрної академії наук є більше 400 тис га сільгосп землі, яку керівництво академії здає за чорний нал агрокомпаніям. Взагалі, співробітники академій наук здебільшого проводять якісь безсенсові засідання, пишуть звіти і п’ють дешевий коньяк в своїх численних обшарпаних офісах, які займають велику частину центру Києва;

- 27 органів місцевої влади. Наприклад, Севастополя у нас немає, а Севастопольська міська державна адміністрація у нас є.

За різними оцінками, в Україні більше 1 млн чиновників різних рівнів 😡 (вчителі, лікарі, ЗСУ та поліцейські сюди не входять). На утримання цієї орди чиновників ідуть сотні мільярдів гривень, які ми могли б витрачати на нашу перемогу.

Братство закликає Верховну Раду припинити руйнувати рештки української економіки підвищуючи і так високі податки. Замість цього, почніть з зобов’язання міст перераховувати 50% свого бюджету на оборону та забороніть їм займатись озелененням під час війни.

Можна скоротити і інші видатки, але почніть хоча б з цього.."