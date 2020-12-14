RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11955119561195711958
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 08:24

Для ККЦ та іншої недалекої публіки

Самостійна влада всіма силами намагається програти війну
Схоже, що їй це вдасться - я даю гарантію 99%

"✅ Верховна Рада провалила підвищення податків. Деякі експерти кажуть, що це буде погано для війни, бо грошей не вистачає. ▶️ За розрахунками чиновників, підвищення податків мало принести 30 млрд гривень/рік в бюджет. Чиновники кажуть, що в бюджеті не вистачає від 100 до 500 млрд гривень на війну в рік, тому пропонують збільшити податки в основному для ФОПів.
Нагадаємо, річний бюджет Києва – більше 80 млрд гривень. 🔥 Більша половина з цих коштів розкрадається Кличком та його колегами.
В інших великих містах ➡️ Одеса, Дніпро, Львів, Харків ситуація аналогічна. Саме тому, під час війни та бомбардувань міські адміністрації саджають квіти, озеленюють парки, впорядковують пляжі, будують пішохідні місточки, встановлюють квітковий декор, тощо... 🍏 На всіх цих роботах міські чиновники вміють красти. Найрозповсюдженіша схема – взяти відкат. Іноді сума відкату може доходити до 60-70%.
Саме тому, місцеві бюджети можна вполовинити (як мінімум) і заборонити містам займатись озелененням та ландшафтним дизайном під час війни. Всі ці муніципальні підприємства – «Зеленбуд», «Плесо» і т.д. слід ліквідувати і відправити у відпустки за власний рахунок на час війни.
❤️ Ще в Україні:
- 20 міністерств;
- 22 служби (це як міністерства);
- 13 держагенств (теж майже міністерства);
- 15 інспекцій та держкомісій;
- 3!!!! 😮 Академії наук (звичайна, аграрна, медична). Наприклад, в Аграрної академії наук є більше 400 тис га сільгосп землі, яку керівництво академії здає за чорний нал агрокомпаніям. Взагалі, співробітники академій наук здебільшого проводять якісь безсенсові засідання, пишуть звіти і п’ють дешевий коньяк в своїх численних обшарпаних офісах, які займають велику частину центру Києва;
- 27 органів місцевої влади. Наприклад, Севастополя у нас немає, а Севастопольська міська державна адміністрація у нас є.
За різними оцінками, в Україні більше 1 млн чиновників різних рівнів 😡 (вчителі, лікарі, ЗСУ та поліцейські сюди не входять). На утримання цієї орди чиновників ідуть сотні мільярдів гривень, які ми могли б витрачати на нашу перемогу.
Братство закликає Верховну Раду припинити руйнувати рештки української економіки підвищуючи і так високі податки. Замість цього, почніть з зобов’язання міст перераховувати 50% свого бюджету на оборону та забороніть їм займатись озелененням під час війни.
Можна скоротити і інші видатки, але почніть хоча б з цього.."
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23944
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1696 раз.
Подякували: 2553 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 08:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Если бы он не прогуливал пары в квн а учился, ему бы на лекции прочитали, что вся мировая методология в военое время, сводится к ослаблению фискальной нагрузки.
Но оно гуляло и про- гигикало.

Зачем министерство культуры? Сельское хозяйства? Это же прикол . Как бедный Голливуд живёт без министерства культуры? Айя яй яй.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3343
З нами з: 17.12.22
Подякував: 88 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11955119561195711958
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2491, 2492, 2493
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24928 16679815
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 вер, 2024 11:31
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5468430
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 55962
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6809)
16.09.2024 00:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.