|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 вер, 2024 08:40
Если бы он не прогуливал пары в квн а учился, ему бы на лекции прочитали, что вся мировая методология в военое время, сводится к ослаблению фискальной нагрузки.
Но оно гуляло и про- гигикало.
Зачем министерство культуры? Сельское хозяйства? Это же прикол . Как бедный Голливуд живёт без министерства культуры? Айя яй яй.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3346
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 208 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 вер, 2024 09:24
Бетон написав:
Если бы он не прогуливал пары в квн а учился, ему бы на лекции прочитали, что вся мировая методология в военое время, сводится к ослаблению фискальной нагрузки.
Но оно гуляло и про- гигикало.
Зачем министерство культуры? Сельское хозяйства? Это же прикол . Как бедный Голливуд живёт без министерства культуры? Айя яй яй.
А ви де прогулювали ? В качалках? Чи у вас проФФФесор Балашов викладав ?
Після Перл-Гарбору президент Рузвельт звернувся до народу Америки: "Війна потребує (дослівно – коштує) грошей…Це означає податки та облігації, облігації та податки. Це означає скорочення предметів розкоші та інших неосновних товарів".
////
Офіс управління цінами (Office of Price Administration – OPA) був створений у 1941 році
///
Створена президентом у 1942 році Військова кадрова комісія (War Manpower Commission – WMC) мала стати центральним органом "управління кадрами".
///
Протягом усієї війни нормування бензину мотивувалося як бажанням зберегти гуму, так і бажанням зберегти бензин. Національне обмеження швидкості 35 миль на годину було введено для економії палива та гуми для шин.
///
Також адміністрація Рузвельта ще у грудні 1941 року заснувала Управління цензури (Office of Censorship
///
13 червня 1942 року він видав наказ про заснування Управління військової інформації (United States Office of War Information – OWI)
///
Офіс управління виробництвом (Office of Production Management – OPM) і Рада пріоритетів постачання та розподілу (Supply Priorities and Allocations Board – SPAB) відповідали за те, як природні ресурси використовувалися для військових потреб;
Офіс управління цінами (Office of Price Administration – OPA) було створено в рамках Офісу з управління надзвичайними ситуаціями 28 серпня 1941 року,
///
Популярне сучасне мистецтво широко використовувалося для комунікації з населенням (наприклад, мультфільм Warner Brothers "Any Bonds Today?").
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2024
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 309 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 вер, 2024 10:07
Frant
Зеленбуд і плесо не чіпати
І так народ тікає, а якщо і благоустрій гикнеться, то пропало все
кращий час посадити дерево був 20 років тому
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2024
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 309 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 вер, 2024 10:23
fox767676 написав: Бетон написав:
Если бы он не прогуливал пары в квн а учился, ему бы на лекции прочитали, что вся мировая методология в военое время, сводится к ослаблению фискальной нагрузки.
Но оно гуляло и про- гигикало.
Зачем министерство культуры? Сельское хозяйства? Это же прикол . Как бедный Голливуд живёт без министерства культуры? Айя яй яй.
А ви де прогулювали ? В качалках? Чи у вас проФФФесор Балашов викладав ?
я учился в ДИИТе на факультете мостов и тоннелей, где из 70 человек отчислили 30. в неполной нищей семье. получал презид.степуху, делал курсовые по мостам всему потоку.
я грыз учёбу, как бульдозер, жадно впитывая каждое слово на лентах.
спорт и соревнования в универе было минусом, никаких поблажек.
что ещё вам интересно?
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3346
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 208 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 вер, 2024 10:24
fox767676 написав:Frant
Зеленбуд і плесо не чіпати
І так народ тікає, а якщо і благоустрій гикнеться, то пропало все
кращий час посадити дерево був 20 років тому
Можливо.
Проте 3 (три!!) академії наук з старими шкарбунами на всіх провідних посадах (згадайте патона, який просидів до 100+ років!!!) - це явний перебор. Ці 3 академії, плюс десятки ВУЗів - всі разом взяті, за 10 років війни не здатні зробити масову модель ракети на 300 км!!!
Масса, десятки тисяч інших чиновників і чиновничків. Можна декльтка дивізій створити!
Бетон написав:
я учился в ДИИТе на факультете мостов и тоннелей, где из 70 человек отчислили 30. в неполной нищей семье. получал презид.степуху, делал курсовые по мостам всему потоку.
я грыз учёбу, как бульдозер, жадно впитывая каждое слово на лента
Не звізди.
Ти не здатен 10 слів грамотно скласти в одне речення, як і наша зелена кинозірка з хриплим голосом. Того ж поля ягода.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23944
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1696 раз.
- Подякували: 2554 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 вер, 2024 10:29
для мене є незрозумілий нюанс у розповіді с 19:56
- Шозанах
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5341
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1701 раз.
- Подякували: 299 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 16 вер, 2024 10:30
Frant написав: fox767676 написав:Frant
Зеленбуд і плесо не чіпати
І так народ тікає, а якщо і благоустрій гикнеться, то пропало все
кращий час посадити дерево був 20 років тому
Можливо.
Проте 3 (три!!) академії наук з старими шкарбунами на всіх провідних посадах (згадайте патона, який просидів до 100+ років!!!) - це явний перебор.
Масса, десятки тисяч інших чиновників і чиновничків. Можна декльтка дивізій створити!
Бетон написав:
я учился в ДИИТе на факультете мостов и тоннелей, где из 70 человек отчислили 30. в неполной нищей семье. получал презид.степуху, делал курсовые по мостам всему потоку.
я грыз учёбу, как бульдозер, жадно впитывая каждое слово на лента
Не звізди.
Ти не здатен 10 слів грамотно скласти в одне речення, як і наша зелена кинозірка з хриплим голосом. Того ж поля ягода.
ну конечно, тебе виднее, аутисту, повторяющему одну и ту же фразу лет 10.
расстройство какого аутического спектра?
чавун і пшениця. просто имбецил
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3346
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 208 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24928
|16679846
|
|
|1374
|5468458
|
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
|
|3
|55967
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|