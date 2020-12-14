|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 вер, 2024 08:40
Если бы он не прогуливал пары в квн а учился, ему бы на лекции прочитали, что вся мировая методология в военое время, сводится к ослаблению фискальной нагрузки.
Но оно гуляло и про- гигикало.
Зачем министерство культуры? Сельское хозяйства? Это же прикол . Как бедный Голливуд живёт без министерства культуры? Айя яй яй.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3347
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 208 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 вер, 2024 09:24
Бетон написав:
Если бы он не прогуливал пары в квн а учился, ему бы на лекции прочитали, что вся мировая методология в военое время, сводится к ослаблению фискальной нагрузки.
Но оно гуляло и про- гигикало.
Зачем министерство культуры? Сельское хозяйства? Это же прикол . Как бедный Голливуд живёт без министерства культуры? Айя яй яй.
А ви де прогулювали ? В качалках? Чи у вас проФФФесор Балашов викладав ?
Після Перл-Гарбору президент Рузвельт звернувся до народу Америки: "Війна потребує (дослівно – коштує) грошей…Це означає податки та облігації, облігації та податки. Це означає скорочення предметів розкоші та інших неосновних товарів".
////
Офіс управління цінами (Office of Price Administration – OPA) був створений у 1941 році
///
Створена президентом у 1942 році Військова кадрова комісія (War Manpower Commission – WMC) мала стати центральним органом "управління кадрами".
///
Протягом усієї війни нормування бензину мотивувалося як бажанням зберегти гуму, так і бажанням зберегти бензин. Національне обмеження швидкості 35 миль на годину було введено для економії палива та гуми для шин.
///
Також адміністрація Рузвельта ще у грудні 1941 року заснувала Управління цензури (Office of Censorship
///
13 червня 1942 року він видав наказ про заснування Управління військової інформації (United States Office of War Information – OWI)
///
Офіс управління виробництвом (Office of Production Management – OPM) і Рада пріоритетів постачання та розподілу (Supply Priorities and Allocations Board – SPAB) відповідали за те, як природні ресурси використовувалися для військових потреб;
Офіс управління цінами (Office of Price Administration – OPA) було створено в рамках Офісу з управління надзвичайними ситуаціями 28 серпня 1941 року,
///
Популярне сучасне мистецтво широко використовувалося для комунікації з населенням (наприклад, мультфільм Warner Brothers "Any Bonds Today?").
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2025
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 309 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 вер, 2024 10:07
Frant
Зеленбуд і плесо не чіпати
І так народ тікає, а якщо і благоустрій гикнеться, то пропало все
кращий час посадити дерево був 20 років тому
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2025
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 309 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 вер, 2024 10:23
fox767676 написав: Бетон написав:
Если бы он не прогуливал пары в квн а учился, ему бы на лекции прочитали, что вся мировая методология в военое время, сводится к ослаблению фискальной нагрузки.
Но оно гуляло и про- гигикало.
Зачем министерство культуры? Сельское хозяйства? Это же прикол . Как бедный Голливуд живёт без министерства культуры? Айя яй яй.
А ви де прогулювали ? В качалках? Чи у вас проФФФесор Балашов викладав ?
я учился в ДИИТе на факультете мостов и тоннелей, где из 70 человек отчислили 30. в неполной нищей семье. получал презид.степуху, делал курсовые по мостам всему потоку.
я грыз учёбу, как бульдозер, жадно впитывая каждое слово на лентах.
спорт и соревнования в универе было минусом, никаких поблажек.
что ещё вам интересно?
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3347
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 208 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 вер, 2024 10:29
для мене є незрозумілий нюанс у розповіді с 19:56
- Шозанах
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5343
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1702 раз.
- Подякували: 299 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 16 вер, 2024 11:33
Бетон написав: fox767676 написав: Бетон написав:
Если бы он не прогуливал пары в квн а учился, ему бы на лекции прочитали, что вся мировая методология в военое время, сводится к ослаблению фискальной нагрузки.
Но оно гуляло и про- гигикало.
Зачем министерство культуры? Сельское хозяйства? Это же прикол . Как бедный Голливуд живёт без министерства культуры? Айя яй яй.
А ви де прогулювали ? В качалках? Чи у вас проФФФесор Балашов викладав ?
я учился в ДИИТе на факультете мостов и тоннелей, где из 70 человек отчислили 30. в неполной нищей семье. получал презид.степуху, делал курсовые по мостам всему потоку.
я грыз учёбу, как бульдозер, жадно впитывая каждое слово на лентах.
спорт и соревнования в универе было минусом, никаких поблажек.
что ещё вам интересно?
Жёстко у вас там было
У нас в металле в 90е помягче
Но проф.Ппвленко любви к высшей математике нас через колено научил
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4342
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 279 раз.
- Подякували: 347 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 вер, 2024 11:47
Бетон написав:я учился в ДИИТе на факультете мостов и тоннелей, где из 70 человек отчислили 30. в неполной нищей семье. получал презид.степуху, делал курсовые по мостам всему потоку.
я грыз учёбу, как бульдозер, жадно впитывая каждое слово на лентах…
… але все це не завадило тобі ріденько обісратись, коли ти з апломбом «дипломованого мостобудівельника» вирішив висловитись щодо термінів усунення наслідків аварії метро на Деміївці та щодо її причин)
попустись, ніхто нічого не забув, прибережи краще історії про своє епічне навчання для лошків, яким ти впарюєш «бомбосховища» на городах)
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11283
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2634 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 16 вер, 2024 11:52
kingkongovets
Кинг, а я в металле учился или рядом проходил по Гагарина?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4342
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 279 раз.
- Подякували: 347 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 вер, 2024 12:07
барабашов написав:kingkongovets
Кинг, а я в металле учился или рядом проходил по Гагарина?
та яка різниця де хто колись вчився? головне хто що робить і на що здатен зараз
відмінники працюють на трієчників, а хорошисти на державу
нормальна людина вчиться чомусь новому все життя , а не хизується все життя дипломами, хтозна як здобутими хтозна коли
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Пон 16 вер, 2024 12:10, всього редагувалось 2 разів.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11283
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2634 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 16 вер, 2024 12:43
kingkongovets написав:
а яка різниця де хто колись вчився?
і взагалі, яка різниця - чи вчився, чи не вчився?
В цій країні - абсолютно однаково.
Головне - через родичів, друзів, знайомих - трапити на теплу посаду чи сісти на поток.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23945
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1697 раз.
- Подякували: 2554 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: medasept
і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24929
|16679913
|
|
|1374
|5468503
|
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
|
|3
|55967
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|