Після Перл-Гарбору президент Рузвельт звернувся до народу Америки: "Війна потребує (дослівно – коштує) грошей…Це означає податки та облігації, облігації та податки. Це означає скорочення предметів розкоші та інших неосновних товарів".

////

Офіс управління цінами (Office of Price Administration – OPA) був створений у 1941 році

///

Створена президентом у 1942 році Військова кадрова комісія (War Manpower Commission – WMC) мала стати центральним органом "управління кадрами".

///

Протягом усієї війни нормування бензину мотивувалося як бажанням зберегти гуму, так і бажанням зберегти бензин. Національне обмеження швидкості 35 миль на годину було введено для економії палива та гуми для шин.

///

Також адміністрація Рузвельта ще у грудні 1941 року заснувала Управління цензури (Office of Censorship

///

13 червня 1942 року він видав наказ про заснування Управління військової інформації (United States Office of War Information – OWI)

///

Офіс управління виробництвом (Office of Production Management – OPM) і Рада пріоритетів постачання та розподілу (Supply Priorities and Allocations Board – SPAB) відповідали за те, як природні ресурси використовувалися для військових потреб;

Офіс управління цінами (Office of Price Administration – OPA) було створено в рамках Офісу з управління надзвичайними ситуаціями 28 серпня 1941 року,

///

Популярне сучасне мистецтво широко використовувалося для комунікації з населенням (наприклад, мультфільм Warner Brothers "Any Bonds Today?").