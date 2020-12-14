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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11955119561195711958
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 10:07

Frant
Зеленбуд і плесо не чіпати
І так народ тікає, а якщо і благоустрій гикнеться, то пропало все
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 10:29



:!: для мене є незрозумілий нюанс у розповіді с 19:56 - Шозанах :?:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 15:09

  flysoulfly написав:

:!: для мене є незрозумілий нюанс у розповіді с 19:56 - Шозанах :?:

При изменениях планировки и внесении изменений в техпаспорт происходит новая регистрация объекта недвижимости с новыми характеристиками. Срок 3 года действует с момента последней регистрации
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 16:19

Все за планом. "На початку нового робочого тижня курс гривні продовжує знижуватися щодо долара США та євро".
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