Frant
Зеленбуд і плесо не чіпати
І так народ тікає, а якщо і благоустрій гикнеться, то пропало все
кращий час посадити дерево був 20 років тому
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Додано: Пон 16 вер, 2024 10:07
Frant
Зеленбуд і плесо не чіпати
І так народ тікає, а якщо і благоустрій гикнеться, то пропало все
кращий час посадити дерево був 20 років тому
Додано: Пон 16 вер, 2024 15:09
Додано: Пон 16 вер, 2024 16:19
Все за планом. "На початку нового робочого тижня курс гривні продовжує знижуватися щодо долара США та євро".
Самостійники працюють, чітко виконують плани грушевського-вінниченка-петлюри-махна.
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