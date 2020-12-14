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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11955119561195711958
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 10:07

Frant
Зеленбуд і плесо не чіпати
І так народ тікає, а якщо і благоустрій гикнеться, то пропало все
кращий час посадити дерево був 20 років тому
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 10:29



:!: для мене є незрозумілий нюанс у розповіді с 19:56 - Шозанах :?:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 15:09

  flysoulfly написав:

:!: для мене є незрозумілий нюанс у розповіді с 19:56 - Шозанах :?:

При изменениях планировки и внесении изменений в техпаспорт происходит новая регистрация объекта недвижимости с новыми характеристиками. Срок 3 года действует с момента последней регистрации
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 16:19

Все за планом. "На початку нового робочого тижня курс гривні продовжує знижуватися щодо долара США та євро".
Самостійники працюють, чітко виконують плани грушевського-вінниченка-петлюри-махна.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 07:10

  Frant написав:Все за планом. "На початку нового робочого тижня курс гривні продовжує знижуватися щодо долара США та євро".
Самостійники працюють, чітко виконують плани грушевського-вінниченка-петлюри-махна.

Українська бидло-Ыліта активно працює над знищенням української держави.
Яка війна, яка депопуляція, деіндустріалізація, який нафіг ракетний щит?

"Родичі чотирьох нардепів під час війни стали власниками елітної нерухомості

Так, дружина нардепа від "ЄС" Артура Герасимова в липні 2022 оформила на себе новий маєток і приблизно 30 соток землі в Плютах, що під Києвом. Будинок знаходиться в ексклюзивному місці – посеред острова, де взагалі то будувати житло заборонено. Раніше прокуратура збиралася судитися за передачу земельних ділянок тут в приватні руки під забудову, але житло тут все одно з’явилося. Цей котедж зовсім новий, збудований на межі 2020-2021 років і раніше був оформлений на Тетяну Матвєєву – тещу народного депутата Герасимова"
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