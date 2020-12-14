Frant
Зеленбуд і плесо не чіпати
І так народ тікає, а якщо і благоустрій гикнеться, то пропало все
кращий час посадити дерево був 20 років тому
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 вер, 2024 10:07
Frant
Зеленбуд і плесо не чіпати
І так народ тікає, а якщо і благоустрій гикнеться, то пропало все
кращий час посадити дерево був 20 років тому
Додано: Пон 16 вер, 2024 15:09
Додано: Пон 16 вер, 2024 16:19
Все за планом. "На початку нового робочого тижня курс гривні продовжує знижуватися щодо долара США та євро".
Самостійники працюють, чітко виконують плани грушевського-вінниченка-петлюри-махна.
Додано: Вів 17 вер, 2024 07:10
Українська бидло-Ыліта активно працює над знищенням української держави.
Яка війна, яка депопуляція, деіндустріалізація, який нафіг ракетний щит?
"Родичі чотирьох нардепів під час війни стали власниками елітної нерухомості
Так, дружина нардепа від "ЄС" Артура Герасимова в липні 2022 оформила на себе новий маєток і приблизно 30 соток землі в Плютах, що під Києвом. Будинок знаходиться в ексклюзивному місці – посеред острова, де взагалі то будувати житло заборонено. Раніше прокуратура збиралася судитися за передачу земельних ділянок тут в приватні руки під забудову, але житло тут все одно з’явилося. Цей котедж зовсім новий, збудований на межі 2020-2021 років і раніше був оформлений на Тетяну Матвєєву – тещу народного депутата Герасимова"
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