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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 вер, 2024 10:07
Frant
Зеленбуд і плесо не чіпати
І так народ тікає, а якщо і благоустрій гикнеться, то пропало все
кращий час посадити дерево був 20 років тому
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Додано: Пон 16 вер, 2024 10:29
для мене є незрозумілий нюанс у розповіді с 19:56
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Додано: Вів 17 вер, 2024 08:36
Небольшой совет тем, кто читает, не пишет и не может продать новострой.
Делайте ремонт.
Те, кто покупают по е оселе, заезжают сейчас.
Этот совет помог знакомому пихнуть две квартиры после почти года простоя
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Бетон
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Додано: Вів 17 вер, 2024 08:49
kingkongovets написав:
не хочу розповідати зайвих «ак... історій», але хтось ще помітив доволі агресивний інтерес іноземних «інвесторів» до житлових обʼєктів в преміальних сталінках та капітально відремонтованих дореволюцііних будинків в Печерському та Шевченківському районах?
Підтверджую - біля стадіону та царських будинків чутно тільки англійську мову, ще оті шейхи всі двори в сталінках заставили своїми ламборджині
Бачив бабку що відбивалася від араба зі словами - не потрібні мені твої пʼятсот тисяч басурманін
Щось намічається)
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Додано: Вів 17 вер, 2024 08:49
Frant написав: Бетон написав:
Небольшой совет тем, кто читает, не пишет и не может продать новострой.
Делайте ремонт.
Те, кто покупают по е оселе, заезжают сейчас.
Этот совет помог знакомому пихнуть две квартиры после почти года простоя
Ха!
Це ж "ремонт в подарунок!"
Простіше зменшити ціну на вартість половини чи третини ремонта, і квартиру швидко куплять.
Бетон, ти точно вчився в школі?
Як у тебе були справи з арифметикою, в 1-4 класах?
Форум бувших трієшників.
Мені, дійсно, некуй тут робити
Нажаль, у вас тяжко з інтелектом.
Ви дійсно зробите ремонт у подарунок. Це правда.
Я ж навіть зараз в плюсі на 15 куе.
Ремонт треба робити не повний.
З певним набором видимості житлового стану
І ви праві в одному: це взагалі не ваша тема. Я ніколи в житті не бачив людину, більш далеку від нерухомості. Я серйозно
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Бетон
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Додано: Вів 17 вер, 2024 09:01
Бетон написав:
Небольшой совет тем, кто читает, не пишет и не может продать новострой.
Делайте ремонт.
Те, кто покупают по е оселе, заезжают сейчас.
Этот совет помог знакомому пихнуть две квартиры после почти года простоя
ваша оценка, сколько сейчас обойдется сделать ремонт 1к (40м) с мебелями
из практики (так что б прилично, понравилось покупателям и без золотых унитазов)
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Олежан
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Додано: Вів 17 вер, 2024 09:02
Velz написав:serg1974
я мабуть гілкою помилився. мене цікавить пасивний прибуток, але мабуть нерухомість в Киеві теж не те. Конкуренція страшна,якщо на ОЛХ подивитися, і ціни низькі. А те,що це надійно-зараз би не сказав. Уламки, налоги нові введуть, а то ще і гірше щось. Ну і шо робити? Я вираховую шкалу гіпотетичне життя-"котлета",і на жаль не хвате. Ну це якщо хуйло дрона на хату не кине, тоді все закінчится. Бо жити погано то краще не жити,з моеї точки зору.
Добре, піду мабуть краще про біток спитаю, тут читав форумчанин аирмакс зайшов по 23 и довго хвилювався коли 19 було, цікаво,чи видержав характер і на скільки вийшов, якщо на 50+ то пару таких операцій і мені доволі.
Під час війни краще сидіти у кеші і це стосується не тільки Дніпра
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cherchiltank
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Додано: Вів 17 вер, 2024 09:04
cherchiltank написав: Velz написав:serg1974
я мабуть гілкою помилився. мене цікавить пасивний прибуток, але мабуть нерухомість в Киеві теж не те. Конкуренція страшна,якщо на ОЛХ подивитися, і ціни низькі. А те,що це надійно-зараз би не сказав. Уламки, налоги нові введуть, а то ще і гірше щось. Ну і шо робити? Я вираховую шкалу гіпотетичне життя-"котлета",і на жаль не хвате. Ну це якщо хуйло дрона на хату не кине, тоді все закінчится. Бо жити погано то краще не жити,з моеї точки зору.
Добре, піду мабуть краще про біток спитаю, тут читав форумчанин аирмакс зайшов по 23 и довго хвилювався коли 19 було, цікаво,чи видержав характер і на скільки вийшов, якщо на 50+ то пару таких операцій і мені доволі.
Під час війни краще сидіти у кеші і це стосується не тільки Дніпра
кэш сьедает аренда
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Олежан
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Додано: Вів 17 вер, 2024 09:04
Олежан написав: Бетон написав:
Небольшой совет тем, кто читает, не пишет и не может продать новострой.
Делайте ремонт.
Те, кто покупают по е оселе, заезжают сейчас.
Этот совет помог знакомому пихнуть две квартиры после почти года простоя
ваша оценка, сколько сейчас обойдется сделать ремонт 1к (40м) с мебелями
из практики (так что б прилично, понравилось покупателям и без золотых унитазов)
Не делайте меблі.
Главное, дать возможность покупателю ощущение возможности жить.
Мебель съест бюджет и не понравится и т.д. последний десяток квартир продано именно так
40м2 = 15 куе
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Бетон
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