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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 вер, 2024 09:07
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
но кухню надо ставить?
Додано: Вів 17 вер, 2024 09:10
кстати, с другой стороны если посчитать:
можно поставить мебеля. сдать в аренду
в год получить +$6к
сдавать 3 года
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+18к с аренды
+5% от стоимости на экономии налогов
+несколько десятков тыщ долл с продажи как разница покупки-продажи
ВОПРОС: ЧТО ИЗ ГОТОВОГО СЕЙЧАС МОЖНО СМОТРЕТЬ НА ПОКУПКУ? ГДЕ ЕСТЬ ЗАЗОР?
Востаннє редагувалось Олежан в Вів 17 вер, 2024 09:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 17 вер, 2024 09:12
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Славутич я так и сделал в 2022..23. Отбил 12 куе
Додано: Вів 17 вер, 2024 09:20
Бетон, ти намагаєшся викрутитись на падаючому ринку, в деградуючій по всім напрямкам державі, якою 33 роки керують недалекі колгоспники. Яким ця територія перепала на шару, і яку вони хочуть віддерибанити до кісток, до випаленої землі, а потім побігти служити новим хазяям.
Марна справа - доки не замінять колгоспно-самостійну систему, не наведуть хоч якийсь порядок - ціни будуть далі падати, а територія - зменшуватись. Поки що тенденція - без змін. "Вайни нє будєт!", ""После вайни будєм бороться с коррупцієй" - бархатний голос одного горе-керманича.
Тому ремонти ніяк не допоможуть продавати новобудну нерухомість.
Ти так і не зрозумів, що її нікому купляти.
Чомусь я впевнений, що змін на цій території не буде - самостійникам простіше здавати території, ніж обмежити себе в дерибані і змусити себе виконувати свої ж закони, воювати і платити податки.
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