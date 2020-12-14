|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 вер, 2024 09:07
но кухню надо ставить?
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1283
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 вер, 2024 09:10
Бетон написав: Олежан написав: Бетон написав:
Небольшой совет тем, кто читает, не пишет и не может продать новострой.
Делайте ремонт.
Те, кто покупают по е оселе, заезжают сейчас.
Этот совет помог знакомому пихнуть две квартиры после почти года простоя
ваша оценка, сколько сейчас обойдется сделать ремонт 1к (40м) с мебелями
из практики (так что б прилично, понравилось покупателям и без золотых унитазов)
Не делайте меблі.
Главное, дать возможность покупателю ощущение возможности жить.
Мебель съест бюджет и не понравится и т.д. последний десяток квартир продано именно так
40м2 = 15 куе
кстати, с другой стороны если посчитать:
можно поставить мебеля. сдать в аренду
в год получить +$6к
сдавать 3 года
======
+18к с аренды
+5% от стоимости на экономии налогов
+несколько десятков тыщ долл с продажи как разница покупки-продажи
ВОПРОС: ЧТО ИЗ ГОТОВОГО СЕЙЧАС МОЖНО СМОТРЕТЬ НА ПОКУПКУ? ГДЕ ЕСТЬ ЗАЗОР?
Востаннє редагувалось Олежан
в Вів 17 вер, 2024 09:12, всього редагувалось 1 раз.
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1283
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 вер, 2024 09:12
Славутич я так и сделал в 2022..23. Отбил 12 куе
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3356
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 вер, 2024 09:55
Олежан написав:
Rкстати, с другой стороны если посчитать:
можно поставить мебеля. сдать в аренду
в год получить +$6к
сдавать 3 года
======
+18к с аренды
+5% от стоимости на экономии налогов
+несколько десятков тыщ долл с продажи как разница покупки-продажи
ВОПРОС: ЧТО ИЗ ГОТОВОГО СЕЙЧАС МОЖНО СМОТРЕТЬ НА ПОКУПКУ? ГДЕ ЕСТЬ ЗАЗОР?
З 1.10 не 6.5% а 10%. Збільшується ставка військового збору.
Знайдеш - показуй:-)
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 16853
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 2383 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 вер, 2024 10:29
Первый написав:
З 1.10 не 6.5% а 10%. Збільшується ставка військового збору
Важкі часи наступили для рилів-новобудників....
І податки зростають, і ремонт треба робити в подарунок, аби продати з мінімальним наваром...
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23945
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1697 раз.
- Подякували: 2554 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 вер, 2024 10:41
Frant написав: Первый написав:
З 1.10 не 6.5% а 10%. Збільшується ставка військового збору
Важкі часи наступили для рилів-новобудників....
І податки зростають, і ремонт треба робити в подарунок, аби продати з мінімальним наваром...
а де легко?
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1283
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 вер, 2024 10:57
Олежан написав: Frant написав: Первый написав:
З 1.10 не 6.5% а 10%. Збільшується ставка військового збору
Важкі часи наступили для рилів-новобудників....
І податки зростають, і ремонт треба робити в подарунок, аби продати з мінімальним наваром...
а де легко?
О, франт ще бухає… я думав вже спився. А нє, живий.
Дивлюся юніт….
Все недороге по довіреностям.
Таки потікали ітишніки….
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 16853
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 2383 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 вер, 2024 11:14
Первый написав:
Дивлюся юніт….
Все недороге по довіреностям.
юнит и не дорогое как то не совместимо
єто сколько?
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1283
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 вер, 2024 11:33
Заглянул в податковий кодекс, раздел 172. В змінах від 23 року є норма, яка зменшує розмір податка з продажу нерухомості на величину витрат на купівлю нової нерухомості.
Почему нотарисы про неё молчат?
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3356
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон
, Ana
і 5 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24929
|16680652
|
|
|1374
|5468951
|
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
|
|3
|55973
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|