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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11957119581195911960>
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 09:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

но кухню надо ставить?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 09:10

  Бетон написав:
  Олежан написав:
  Бетон написав:Небольшой совет тем, кто читает, не пишет и не может продать новострой.
Делайте ремонт.
Те, кто покупают по е оселе, заезжают сейчас.
Этот совет помог знакомому пихнуть две квартиры после почти года простоя


ваша оценка, сколько сейчас обойдется сделать ремонт 1к (40м) с мебелями
из практики (так что б прилично, понравилось покупателям и без золотых унитазов)
Не делайте меблі.
Главное, дать возможность покупателю ощущение возможности жить.
Мебель съест бюджет и не понравится и т.д. последний десяток квартир продано именно так

40м2 = 15 куе


кстати, с другой стороны если посчитать:
можно поставить мебеля. сдать в аренду
в год получить +$6к
сдавать 3 года
======
+18к с аренды
+5% от стоимости на экономии налогов
+несколько десятков тыщ долл с продажи как разница покупки-продажи



ВОПРОС: ЧТО ИЗ ГОТОВОГО СЕЙЧАС МОЖНО СМОТРЕТЬ НА ПОКУПКУ? ГДЕ ЕСТЬ ЗАЗОР?
Востаннє редагувалось Олежан в Вів 17 вер, 2024 09:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 09:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Славутич я так и сделал в 2022..23. Отбил 12 куе
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 09:55

  Олежан написав:
Rкстати, с другой стороны если посчитать:
можно поставить мебеля. сдать в аренду
в год получить +$6к
сдавать 3 года
======
+18к с аренды
+5% от стоимости на экономии налогов
+несколько десятков тыщ долл с продажи как разница покупки-продажи



ВОПРОС: ЧТО ИЗ ГОТОВОГО СЕЙЧАС МОЖНО СМОТРЕТЬ НА ПОКУПКУ? ГДЕ ЕСТЬ ЗАЗОР?


З 1.10 не 6.5% а 10%. Збільшується ставка військового збору.


Знайдеш - показуй:-)
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 10:29

  Первый написав:З 1.10 не 6.5% а 10%. Збільшується ставка військового збору

Важкі часи наступили для рилів-новобудників....
І податки зростають, і ремонт треба робити в подарунок, аби продати з мінімальним наваром...
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 10:41

  Frant написав:
  Первый написав:З 1.10 не 6.5% а 10%. Збільшується ставка військового збору

Важкі часи наступили для рилів-новобудників....
І податки зростають, і ремонт треба робити в подарунок, аби продати з мінімальним наваром...

а де легко? :?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 10:57

  Олежан написав:
  Frant написав:
  Первый написав:З 1.10 не 6.5% а 10%. Збільшується ставка військового збору

Важкі часи наступили для рилів-новобудників....
І податки зростають, і ремонт треба робити в подарунок, аби продати з мінімальним наваром...

а де легко? :?


О, франт ще бухає… я думав вже спився. А нє, живий.

Дивлюся юніт….
Все недороге по довіреностям.
Таки потікали ітишніки….
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 11:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Первый написав:Дивлюся юніт….
Все недороге по довіреностям.


юнит и не дорогое как то не совместимо

єто сколько?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 11:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Заглянул в податковий кодекс, раздел 172. В змінах від 23 року є норма, яка зменшує розмір податка з продажу нерухомості на величину витрат на купівлю нової нерухомості.

Почему нотарисы про неё молчат?
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 11:39

  Бетон написав:Заглянул в податковий кодекс, раздел 172. В змінах від 23 року є норма, яка зменшує розмір податка з продажу нерухомості на величину витрат на купівлю нової нерухомості.

Почему нотарисы про неё молчат?

это касается только если ты в течении года продаешь 3+ квартир
у тебя есть такой оборот?
Олежан
 
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