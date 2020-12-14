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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 вер, 2024 11:45
Олежан написав: Первый написав:
Дивлюся юніт….
Все недороге по довіреностям.
юнит и не дорогое как то не совместимо
єто сколько?
1к дешевше 2 к за квадрат
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Додано: Вів 17 вер, 2024 11:47
Первый написав: Олежан написав: Первый написав:
Дивлюся юніт….
Все недороге по довіреностям.
юнит и не дорогое как то не совместимо
єто сколько?
1к дешевше 2 к за квадрат
хм
интересно. это уже с налогами или без? чистая цена для покупателя?
не видел таких предложений
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Олежан
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Додано: Вів 17 вер, 2024 13:09
Олежан написав: Бетон написав:
Заглянул в податковий кодекс, раздел 172. В змінах від 23 року є норма, яка зменшує розмір податка з продажу нерухомості на величину витрат на купівлю нової нерухомості.
Почему нотарисы про неё молчат?
это касается только если ты в течении года продаешь 3+ квартир
у тебя есть такой оборот?
Мне уже не актуально.
Больше покупок не будет)
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