RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11957119581195911960
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 11:45

  Олежан написав:
  Первый написав:Дивлюся юніт….
Все недороге по довіреностям.


юнит и не дорогое как то не совместимо

єто сколько?


1к дешевше 2 к за квадрат
Первый
 
Повідомлень: 16854
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2383 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 11:47

  Первый написав:
  Олежан написав:
  Первый написав:Дивлюся юніт….
Все недороге по довіреностям.


юнит и не дорогое как то не совместимо

єто сколько?


1к дешевше 2 к за квадрат

хм
интересно. это уже с налогами или без? чистая цена для покупателя?
не видел таких предложений
Олежан
 
Повідомлень: 1285
З нами з: 01.12.20
Подякував: 22 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 13:09

  Олежан написав:
  Бетон написав:Заглянул в податковий кодекс, раздел 172. В змінах від 23 року є норма, яка зменшує розмір податка з продажу нерухомості на величину витрат на купівлю нової нерухомості.

Почему нотарисы про неё молчат?

это касается только если ты в течении года продаешь 3+ квартир
у тебя есть такой оборот?

Мне уже не актуально.
Больше покупок не будет)
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3356
З нами з: 17.12.22
Подякував: 89 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11957119581195911960
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2491, 2492, 2493
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24929 16680696
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2024 12:47
medasept
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5469012
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 55977
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.