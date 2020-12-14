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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11958119591196011961>
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 11:45

  Олежан написав:
  Первый написав:Дивлюся юніт….
Все недороге по довіреностям.


юнит и не дорогое как то не совместимо

єто сколько?


1к дешевше 2 к за квадрат
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 11:47

  Первый написав:
  Олежан написав:
  Первый написав:Дивлюся юніт….
Все недороге по довіреностям.


юнит и не дорогое как то не совместимо

єто сколько?


1к дешевше 2 к за квадрат

хм
интересно. это уже с налогами или без? чистая цена для покупателя?
не видел таких предложений
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 13:09

  Олежан написав:
  Бетон написав:Заглянул в податковий кодекс, раздел 172. В змінах від 23 року є норма, яка зменшує розмір податка з продажу нерухомості на величину витрат на купівлю нової нерухомості.

Почему нотарисы про неё молчат?

это касается только если ты в течении года продаешь 3+ квартир
у тебя есть такой оборот?

Мне уже не актуально.
Больше покупок не будет)
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 13:31

Frant
У меня знакомый бангладешец так уехал после карантина к себе домой
Торговля в 21году просела и он решил применить диплом на практике
Окончил наш ДИСИ в 98году по специальности как раз "мосты-путепроводы" лет в 29-30, и практически с года так 95го тягал из своего региона джинсы и сопутствующие товары и неплохо получалось
Очевидно платят копейки там не всем, а он был полиглот и знал кроме анг/рус/украинского своих языков пять, региональных
Слух проходил что зарплата его там в районе 5куе сложилась
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 13:50

  барабашов написав:Frant
У меня знакомый бангладешец так уехал после карантина к себе домой
Торговля в 21году просела и он решил применить диплом на практике
Окончил наш ДИСИ в 98году по специальности как раз "мосты-путепроводы" лет в 29-30, и практически с года так 95го тягал из своего региона джинсы и сопутствующие товары и неплохо получалось
Очевидно платят копейки там не всем, а он был полиглот и знал кроме анг/рус/украинского своих языков пять, региональных
Слух проходил что зарплата его там в районе 5куе сложилась

Якби я знав англійську мову (+ німецьку чи шведську) на тому рівні, що я знаю російську і українську, то мого духу давно тут не було. Проте - це треба було робити давно, ще в 1990-ті. Зараз пізно.

П.С. В будь-якій спеціальності і в будь якій розвинутій країні - кращим спеціалістам платять більш-менш непогано.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 14:01

  Frant написав:
  барабашов написав:Frant
У меня знакомый бангладешец так уехал после карантина к себе домой
Торговля в 21году просела и он решил применить диплом на практике
Окончил наш ДИСИ в 98году по специальности как раз "мосты-путепроводы" лет в 29-30, и практически с года так 95го тягал из своего региона джинсы и сопутствующие товары и неплохо получалось
Очевидно платят копейки там не всем, а он был полиглот и знал кроме анг/рус/украинского своих языков пять, региональных
Слух проходил что зарплата его там в районе 5куе сложилась

Якби я знав англійську мову (+ німецьку чи шведську) на тому рівні, що я знаю російську і українську, то мого духу давно тут не було. Проте - це треба було робити давно, ще в 1990-ті. Зараз пізно.

П.С. В будь-якій спеціальності і в будь якій розвинутій країні - кращим спеціалістам платять більш-менш непогано.


а шо такое? все выучили а ты такой эксперт и мижнароднои мовы не розумеэш? :mrgreen:
недоэксперт
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 14:17

  Олежан написав:
  Frant написав:
  барабашов написав:Frant
У меня знакомый бангладешец так уехал после карантина к себе домой
Торговля в 21году просела и он решил применить диплом на практике
Окончил наш ДИСИ в 98году по специальности как раз "мосты-путепроводы" лет в 29-30, и практически с года так 95го тягал из своего региона джинсы и сопутствующие товары и неплохо получалось
Очевидно платят копейки там не всем, а он был полиглот и знал кроме анг/рус/украинского своих языков пять, региональных
Слух проходил что зарплата его там в районе 5куе сложилась

Якби я знав англійську мову (+ німецьку чи шведську) на тому рівні, що я знаю російську і українську, то мого духу давно тут не було. Проте - це треба було робити давно, ще в 1990-ті. Зараз пізно.

П.С. В будь-якій спеціальності і в будь якій розвинутій країні - кращим спеціалістам платять більш-менш непогано.


а шо такое? все выучили а ты такой эксперт и мижнароднои мовы не розумеэш? :mrgreen:
недоэксперт

Розуміти і пашталакти в магазині чи торгувати кальсонами на ринку - це одне.
Писати рецензовані звіти, проекти, статті, огляди, патенти на англійській чи німецькій чи шведській мові - зовсім, зовсім інший рівень. 10 років пахоти, як мінімум. Крім основної роботи. Вечорами читати, слухати, зубрити. І все це треба робити у віці до 30-35 років.
П.С. Я й на цій территорії не останній шмат хліба доїдаю, між іншим. :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 14:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Розуміти і пашталакти в магазині чи торгувати кальсонами на ринку - це одне.
Писати рецензовані звіти, проекти, статті, огляди, патенти на англійській чи німецькій чи шведській мові - зовсім, зовсім інший рівень. 10 років пахоти, як мінімум. Крім основної роботи. Вечорами читати, слухати, зубрити. І все це треба робити у віці до 30-35 років.


бідненький
і хто винен що ти нічого не вивчив за 50 років?
Порох? Яник? чи Зе?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 14:34

  Олежан написав:
  Frant написав:Розуміти і пашталакти в магазині чи торгувати кальсонами на ринку - це одне.
Писати рецензовані звіти, проекти, статті, огляди, патенти на англійській чи німецькій чи шведській мові - зовсім, зовсім інший рівень. 10 років пахоти, як мінімум. Крім основної роботи. Вечорами читати, слухати, зубрити. І все це треба робити у віці до 30-35 років.


бідненький
і хто винен що ти нічого не вивчив за 50 років?
Порох? Яник? чи Зе?

З місцевих кадрів - хоч один знає іноземну мову на рівні, щоб працювати за кордоном за складною спеціальністю? А вільно володіти двома іноземними мовами?
Тому - не манди! :mrgreen:
Краще спробуй продати свій цеглобетон за ціною "ремонт в подарунок" - може, хто купить. Недарма пан Бетон з пафосом вже погодився на таку пропозицію і зарікся спекулювати цеглобетоном - падаючий ринок диктує свої умови.
Через півроку дадуть 75% від нинішньої ціни, не вище.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 17 вер, 2024 14:51, всього редагувалось 5 разів.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 14:37

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Первый написав:
З 1.10 не 6.5% а 10%. Збільшується ставка військового збору.


пост від 04/09

cherchiltank написав:
  UA написав:
  kingkongovets написав:законопроект про збільшення податків поки що провалили, але його з великою вірогідністю продавлять і з жовтня ми будемо жити в новій реальністі
дивно, що тут це нікого не цікавить

Цікавить. Добра третина угод з продажу нерухомості зараз підштовхується саме можливим збільшенням податків при переході права власності.
Якщо приймуть введення військ. збору на першу продаж за рік - наступить довготривала пауза РН.
Забудовники можуть продавити.
Вони зараз не можуть конкурувати з цінами вторинки.

Нові податки не прийняли - а якби прийняли то військовий збір не зміниться на квартири та авто)
Але хтось повівся)
Які ж тупі у нас деякі люди)
kingkongovets
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