|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 вер, 2024 11:45
Олежан написав: Первый написав:
Дивлюся юніт….
Все недороге по довіреностям.
юнит и не дорогое как то не совместимо
єто сколько?
1к дешевше 2 к за квадрат
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 16854
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 2383 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 вер, 2024 11:47
Первый написав: Олежан написав: Первый написав:
Дивлюся юніт….
Все недороге по довіреностям.
юнит и не дорогое как то не совместимо
єто сколько?
1к дешевше 2 к за квадрат
хм
интересно. это уже с налогами или без? чистая цена для покупателя?
не видел таких предложений
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1287
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 вер, 2024 13:09
Олежан написав: Бетон написав:
Заглянул в податковий кодекс, раздел 172. В змінах від 23 року є норма, яка зменшує розмір податка з продажу нерухомості на величину витрат на купівлю нової нерухомості.
Почему нотарисы про неё молчат?
это касается только если ты в течении года продаешь 3+ квартир
у тебя есть такой оборот?
Мне уже не актуально.
Больше покупок не будет)
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3357
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 вер, 2024 13:31
Frant
У меня знакомый бангладешец так уехал после карантина к себе домой
Торговля в 21году просела и он решил применить диплом на практике
Окончил наш ДИСИ в 98году по специальности как раз "мосты-путепроводы" лет в 29-30, и практически с года так 95го тягал из своего региона джинсы и сопутствующие товары и неплохо получалось
Очевидно платят копейки там не всем, а он был полиглот и знал кроме анг/рус/украинского своих языков пять, региональных
Слух проходил что зарплата его там в районе 5куе сложилась
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4344
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 279 раз.
- Подякували: 347 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 вер, 2024 13:50
барабашов написав:Frant
У меня знакомый бангладешец так уехал после карантина к себе домой
Торговля в 21году просела и он решил применить диплом на практике
Окончил наш ДИСИ в 98году по специальности как раз "мосты-путепроводы" лет в 29-30, и практически с года так 95го тягал из своего региона джинсы и сопутствующие товары и неплохо получалось
Очевидно платят копейки там не всем, а он был полиглот и знал кроме анг/рус/украинского своих языков пять, региональных
Слух проходил что зарплата его там в районе 5куе сложилась
Якби я знав англійську мову (+ німецьку чи шведську) на тому рівні, що я знаю російську і українську, то мого духу давно тут не було. Проте - це треба було робити давно, ще в 1990-ті. Зараз пізно.
П.С. В будь-якій спеціальності і в будь якій розвинутій країні - кращим спеціалістам платять більш-менш непогано.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23948
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1697 раз.
- Подякували: 2554 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 вер, 2024 14:01
Frant написав: барабашов написав:Frant
У меня знакомый бангладешец так уехал после карантина к себе домой
Торговля в 21году просела и он решил применить диплом на практике
Окончил наш ДИСИ в 98году по специальности как раз "мосты-путепроводы" лет в 29-30, и практически с года так 95го тягал из своего региона джинсы и сопутствующие товары и неплохо получалось
Очевидно платят копейки там не всем, а он был полиглот и знал кроме анг/рус/украинского своих языков пять, региональных
Слух проходил что зарплата его там в районе 5куе сложилась
Якби я знав англійську мову (+ німецьку чи шведську) на тому рівні, що я знаю російську і українську, то мого духу давно тут не було. Проте - це треба було робити давно, ще в 1990-ті. Зараз пізно.
П.С. В будь-якій спеціальності і в будь якій розвинутій країні - кращим спеціалістам платять більш-менш непогано.
а шо такое? все выучили а ты такой эксперт и мижнароднои мовы не розумеэш?
недоэксперт
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1287
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 вер, 2024 14:17
Олежан написав: Frant написав: барабашов написав:Frant
У меня знакомый бангладешец так уехал после карантина к себе домой
Торговля в 21году просела и он решил применить диплом на практике
Окончил наш ДИСИ в 98году по специальности как раз "мосты-путепроводы" лет в 29-30, и практически с года так 95го тягал из своего региона джинсы и сопутствующие товары и неплохо получалось
Очевидно платят копейки там не всем, а он был полиглот и знал кроме анг/рус/украинского своих языков пять, региональных
Слух проходил что зарплата его там в районе 5куе сложилась
Якби я знав англійську мову (+ німецьку чи шведську) на тому рівні, що я знаю російську і українську, то мого духу давно тут не було. Проте - це треба було робити давно, ще в 1990-ті. Зараз пізно.
П.С. В будь-якій спеціальності і в будь якій розвинутій країні - кращим спеціалістам платять більш-менш непогано.
а шо такое? все выучили а ты такой эксперт и мижнароднои мовы не розумеэш?
недоэксперт
Розуміти і пашталакти в магазині чи торгувати кальсонами на ринку - це одне.
Писати рецензовані звіти, проекти, статті, огляди, патенти на англійській чи німецькій чи шведській мові - зовсім, зовсім інший рівень. 10 років пахоти, як мінімум. Крім основної роботи. Вечорами читати, слухати, зубрити. І все це треба робити у віці до 30-35 років.
П.С. Я й на цій территорії не останній шмат хліба доїдаю, між іншим.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23948
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1697 раз.
- Подякували: 2554 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 вер, 2024 14:30
Frant написав:
Розуміти і пашталакти в магазині чи торгувати кальсонами на ринку - це одне.
Писати рецензовані звіти, проекти, статті, огляди, патенти на англійській чи німецькій чи шведській мові - зовсім, зовсім інший рівень. 10 років пахоти, як мінімум. Крім основної роботи. Вечорами читати, слухати, зубрити. І все це треба робити у віці до 30-35 років.
бідненький
і хто винен що ти нічого не вивчив за 50 років?
Порох? Яник? чи Зе?
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1287
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 вер, 2024 14:34
Олежан написав: Frant написав:
Розуміти і пашталакти в магазині чи торгувати кальсонами на ринку - це одне.
Писати рецензовані звіти, проекти, статті, огляди, патенти на англійській чи німецькій чи шведській мові - зовсім, зовсім інший рівень. 10 років пахоти, як мінімум. Крім основної роботи. Вечорами читати, слухати, зубрити. І все це треба робити у віці до 30-35 років.
бідненький
і хто винен що ти нічого не вивчив за 50 років?
Порох? Яник? чи Зе?
З місцевих кадрів - хоч один знає іноземну мову на рівні, щоб працювати за кордоном за складною спеціальністю? А вільно володіти двома іноземними мовами?
Тому - не манди!
Краще спробуй продати свій цеглобетон за ціною "ремонт в подарунок" - може, хто купить. Недарма пан Бетон з пафосом вже погодився на таку пропозицію і зарікся спекулювати цеглобетоном - падаючий ринок диктує свої умови.
Через півроку дадуть 75% від нинішньої ціни, не вище.
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 17 вер, 2024 14:51, всього редагувалось 5 разів.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23948
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1697 раз.
- Подякували: 2554 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 вер, 2024 14:37
Первый написав:
З 1.10 не 6.5% а 10%. Збільшується ставка військового збору.
пост від 04/09
cherchiltank написав:
Нові податки не прийняли - а якби прийняли то військовий збір не зміниться на квартири та авто)
UA написав: kingkongovets написав:
законопроект про збільшення податків поки що провалили, але його з великою вірогідністю продавлять і з жовтня ми будемо жити в новій реальністі
дивно, що тут це нікого не цікавить
Цікавить. Добра третина угод з продажу нерухомості зараз підштовхується саме можливим збільшенням податків при переході права власності.
Якщо приймуть введення військ. збору на першу продаж за рік - наступить довготривала пауза РН.
Забудовники можуть продавити.
Вони зараз не можуть конкурувати з цінами вторинки.
Але хтось повівся)
Які ж тупі у нас деякі люди)
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11282
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2634 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24929
|16680741
|
|
|1374
|5469029
|
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
|
|3
|55977
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|