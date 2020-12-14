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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 вер, 2024 14:54
Бетон написав: Олежан написав: Бетон написав:
Небольшой совет тем, кто читает, не пишет и не может продать новострой.
Делайте ремонт.
Те, кто покупают по е оселе, заезжают сейчас.
Этот совет помог знакомому пихнуть две квартиры после почти года простоя
ваша оценка, сколько сейчас обойдется сделать ремонт 1к (40м) с мебелями
из практики (так что б прилично, понравилось покупателям и без золотых унитазов)
Не делайте меблі.
Главное, дать возможность покупателю ощущение возможности жить.
Мебель съест бюджет и не понравится и т.д. последний десяток квартир продано именно так
40м2 = 15 куе
це вартість ремонту, чи чистий профіт?
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