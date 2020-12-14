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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 вер, 2024 15:44
Вартість ремонту згідно кошторисної документації - табличках в екселі фактичних витрат
Притримуйтесь скандинавських мотивів, бога ради, не красьте стіни в фіолетові та зелені
Профіт буде. На 1к тищ 10
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Бетон
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Додано: Вів 17 вер, 2024 16:00
Бетон написав:
Вартість ремонту згідно кошторисної документації - табличках в екселі фактичних витрат
Притримуйтесь скандинавських мотивів, бога ради, не красьте стіни в фіолетові та зелені
Профіт буде. На 1к тищ 10
Бетон, в цій ціні (я так розумію приблизно 400 дол за кв.метр) це що саме зроблено?
Всі комунікації (е/е, вода, каналья) , розетки /вимикачі, шпаклівка/штукатурка під фарбуванням і саме фарбування. Радіатори опалення. Відкоси і підвіконня. Підлога вирівняна і фінальне покриття лежить, двері стоять з фурнітурою, сантехніка вся встановлена, на стелі щось натягнуто. Комунікації під кондиціонер . Освітлення.
Тобто дійсно завозь меблю і живи?
В двох словах, якщо з газоблоку стіни, як ви готуєте для під фарбування? Чи використовуєте склохолсті акрилові шпаклівки? Як уникаєте появи павутинки з часом? Бували на своїх обʼєктах через рік(можливо довго не продавалась, або була під орендою і могли бачити чи відбулися зміни)
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Hotab
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Додано: Вів 17 вер, 2024 16:15
Hotab написав: Бетон написав:
Вартість ремонту згідно кошторисної документації - табличках в екселі фактичних витрат
Притримуйтесь скандинавських мотивів, бога ради, не красьте стіни в фіолетові та зелені
Профіт буде. На 1к тищ 10
Бетон, в цій ціні (я так розумію приблизно 400 дол за кв.метр) це що саме зроблено?
Всі комунікації (е/е, вода, каналья) , розетки /вимикачі, шпаклівка/штукатурка під фарбуванням і саме фарбування. Радіатори опалення. Відкоси і підвіконня. Підлога вирівняна і фінальне покриття лежить, двері стоять з фурнітурою, сантехніка вся встановлена, на стелі щось натягнуто. Комунікації під кондиціонер . Освітлення.
Тобто дійсно завозь меблю і живи?
В двох словах, якщо з газоблоку стіни, як ви готуєте для під фарбування? Чи використовуєте склохолсті акрилові шпаклівки? Як уникаєте появи павутинки з часом? Бували на своїх обʼєктах через рік(можливо довго не продавалась, або була під орендою і могли бачити чи відбулися зміни)
До штукатурний комплекс:
Демонтажі
Електрика
Сантехніка
Каналізація
Закладки кондиціонерів
Вентиляція кухні
Інсталяції
Штукатурка гіпсова, ЦП санвузлів
Стяжки с.у.
Плитка с.у., кухні. Монтаж ванни
Шпаклювання, склохолст, фарбування тіккуріла стін і відкосів. Підвіконня монтаж
Натяжні стелі
Монтаж чистової електрики, щит,освітлення.
Монтаж підлоги
Монтаж дверей, плинтусів.
Все
Паутинки: помилки при штукатурці різних матеріалів (перехід бетону в забутовки), кути, перемички. Підсилення в процесі штукатурки.
Дотримання монтажу ГКЛ. Ніяких експромтів.
Витримати технології температурно вологості при наборах міцності.
Використання в кутах стрічок Semin.
Використання акрилова штукатурок вже готових в відрах.
Обовʼязково склохолст.
Об'єкти є і по 8 років, паутина відсутні де не було помилок
Востаннє редагувалось Бетон
в Вів 17 вер, 2024 16:21, всього редагувалось 1 раз.
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Бетон
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- Повідомлень: 3364
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 89 раз.
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Додано: Вів 17 вер, 2024 16:19
Бетон написав: Hotab написав: Бетон написав:
Вартість ремонту згідно кошторисної документації - табличках в екселі фактичних витрат
Притримуйтесь скандинавських мотивів, бога ради, не красьте стіни в фіолетові та зелені
Профіт буде. На 1к тищ 10
Бетон, в цій ціні (я так розумію приблизно 400 дол за кв.метр) це що саме зроблено?
Всі комунікації (е/е, вода, каналья) , розетки /вимикачі, шпаклівка/штукатурка під фарбуванням і саме фарбування. Радіатори опалення. Відкоси і підвіконня. Підлога вирівняна і фінальне покриття лежить, двері стоять з фурнітурою, сантехніка вся встановлена, на стелі щось натягнуто. Комунікації під кондиціонер . Освітлення.
Тобто дійсно завозь меблю і живи?
В двох словах, якщо з газоблоку стіни, як ви готуєте для під фарбування? Чи використовуєте склохолсті акрилові шпаклівки? Як уникаєте появи павутинки з часом? Бували на своїх обʼєктах через рік(можливо довго не продавалась, або була під орендою і могли бачити чи відбулися зміни)
До штукатурний комплекс:
Демонтажі
Електрика
Сантехніка
Каналізація
Закладки кондиціонерів
Вентиляція кухні
Інсталяції
Штукатурка гіпсова, ЦП санвузлів
Стяжки с.у.
Плитка с.у., кухні. Монтаж ванни
Шпаклювання, склохолст, фарбування тіккуріла стін і відкосів. Підвіконня монтаж
Натяжні стелі
Монтаж чистової електрики, щит,освітлення.
Монтаж підлоги
Монтаж дверей, плинтусів.
Все
всегда делаешь натяжной потолок?
что на пол кладешь? какого уровня доску?
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Додано: Вів 17 вер, 2024 16:23
На продажу только натяжной. Экономия времени огромна.
На пол винил. Но ламинат меньше требований к геометрии. Шлифовать не нужно
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Бетон
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Додано: Вів 17 вер, 2024 16:28
Бетон написав:
На продажу только натяжной. Экономия времени огромна.
На пол винил. Но ламинат меньше требований к геометрии. Шлифовать не нужно
и как покупатели к винилу относятся? не пугает их?
можно увидеть фото хоть какой то квартиры в готовом состоянии?
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Олежан
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- З нами з: 01.12.20
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