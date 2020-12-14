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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11958119591196011961
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 15:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вартість ремонту згідно кошторисної документації - табличках в екселі фактичних витрат

Притримуйтесь скандинавських мотивів, бога ради, не красьте стіни в фіолетові та зелені

Профіт буде. На 1к тищ 10
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 16:00

  Бетон написав:Вартість ремонту згідно кошторисної документації - табличках в екселі фактичних витрат

Притримуйтесь скандинавських мотивів, бога ради, не красьте стіни в фіолетові та зелені

Профіт буде. На 1к тищ 10

Бетон, в цій ціні (я так розумію приблизно 400 дол за кв.метр) це що саме зроблено?
Всі комунікації (е/е, вода, каналья) , розетки /вимикачі, шпаклівка/штукатурка під фарбуванням і саме фарбування. Радіатори опалення. Відкоси і підвіконня. Підлога вирівняна і фінальне покриття лежить, двері стоять з фурнітурою, сантехніка вся встановлена, на стелі щось натягнуто. Комунікації під кондиціонер . Освітлення.
Тобто дійсно завозь меблю і живи?
В двох словах, якщо з газоблоку стіни, як ви готуєте для під фарбування? Чи використовуєте склохолсті акрилові шпаклівки? Як уникаєте появи павутинки з часом? Бували на своїх обʼєктах через рік(можливо довго не продавалась, або була під орендою і могли бачити чи відбулися зміни)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 16:15

  Hotab написав:
  Бетон написав:Вартість ремонту згідно кошторисної документації - табличках в екселі фактичних витрат

Притримуйтесь скандинавських мотивів, бога ради, не красьте стіни в фіолетові та зелені

Профіт буде. На 1к тищ 10

Бетон, в цій ціні (я так розумію приблизно 400 дол за кв.метр) це що саме зроблено?
Всі комунікації (е/е, вода, каналья) , розетки /вимикачі, шпаклівка/штукатурка під фарбуванням і саме фарбування. Радіатори опалення. Відкоси і підвіконня. Підлога вирівняна і фінальне покриття лежить, двері стоять з фурнітурою, сантехніка вся встановлена, на стелі щось натягнуто. Комунікації під кондиціонер . Освітлення.
Тобто дійсно завозь меблю і живи?
В двох словах, якщо з газоблоку стіни, як ви готуєте для під фарбування? Чи використовуєте склохолсті акрилові шпаклівки? Як уникаєте появи павутинки з часом? Бували на своїх обʼєктах через рік(можливо довго не продавалась, або була під орендою і могли бачити чи відбулися зміни)

До штукатурний комплекс:
Демонтажі
Електрика
Сантехніка
Каналізація
Закладки кондиціонерів
Вентиляція кухні
Інсталяції

Штукатурка гіпсова, ЦП санвузлів

Стяжки с.у.

Плитка с.у., кухні. Монтаж ванни

Шпаклювання, склохолст, фарбування тіккуріла стін і відкосів. Підвіконня монтаж

Натяжні стелі

Монтаж чистової електрики, щит,освітлення.

Монтаж підлоги

Монтаж дверей, плинтусів.

Все

Паутинки: помилки при штукатурці різних матеріалів (перехід бетону в забутовки), кути, перемички. Підсилення в процесі штукатурки.

Дотримання монтажу ГКЛ. Ніяких експромтів.

Витримати технології температурно вологості при наборах міцності.

Використання в кутах стрічок Semin.
Використання акрилова штукатурок вже готових в відрах.

Обовʼязково склохолст.

Об'єкти є і по 8 років, паутина відсутні де не було помилок
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 17 вер, 2024 16:21, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 16:19

  Бетон написав:
  Hotab написав:
  Бетон написав:Вартість ремонту згідно кошторисної документації - табличках в екселі фактичних витрат

Притримуйтесь скандинавських мотивів, бога ради, не красьте стіни в фіолетові та зелені

Профіт буде. На 1к тищ 10

Бетон, в цій ціні (я так розумію приблизно 400 дол за кв.метр) це що саме зроблено?
Всі комунікації (е/е, вода, каналья) , розетки /вимикачі, шпаклівка/штукатурка під фарбуванням і саме фарбування. Радіатори опалення. Відкоси і підвіконня. Підлога вирівняна і фінальне покриття лежить, двері стоять з фурнітурою, сантехніка вся встановлена, на стелі щось натягнуто. Комунікації під кондиціонер . Освітлення.
Тобто дійсно завозь меблю і живи?
В двох словах, якщо з газоблоку стіни, як ви готуєте для під фарбування? Чи використовуєте склохолсті акрилові шпаклівки? Як уникаєте появи павутинки з часом? Бували на своїх обʼєктах через рік(можливо довго не продавалась, або була під орендою і могли бачити чи відбулися зміни)

До штукатурний комплекс:
Демонтажі
Електрика
Сантехніка
Каналізація
Закладки кондиціонерів
Вентиляція кухні
Інсталяції

Штукатурка гіпсова, ЦП санвузлів

Стяжки с.у.

Плитка с.у., кухні. Монтаж ванни

Шпаклювання, склохолст, фарбування тіккуріла стін і відкосів. Підвіконня монтаж

Натяжні стелі

Монтаж чистової електрики, щит,освітлення.

Монтаж підлоги

Монтаж дверей, плинтусів.

Все


всегда делаешь натяжной потолок?
что на пол кладешь? какого уровня доску?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 16:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

На продажу только натяжной. Экономия времени огромна.

На пол винил. Но ламинат меньше требований к геометрии. Шлифовать не нужно
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 16:28

  Бетон написав:На продажу только натяжной. Экономия времени огромна.

На пол винил. Но ламинат меньше требований к геометрии. Шлифовать не нужно


и как покупатели к винилу относятся? не пугает их?

можно увидеть фото хоть какой то квартиры в готовом состоянии?
Олежан
 
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  #<1 ... 11958119591196011961
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