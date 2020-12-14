и как покупатели к винилу относятся? не пугает их?
можно увидеть фото хоть какой то квартиры в готовом состоянии?
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Додано: Вів 17 вер, 2024 16:28
Додано: Вів 17 вер, 2024 18:49
Лично для меня винил - лучшее, что есть для эксплуатации: нет царапин, не мокнет, прогревается тёплым полом, не взбухает.
Но уровень предрассудков покупателей, что это пластик, заставляет чаще использовать ламинат.
Его все понимают.
Доска гемор лично для меня + очень дорого
К ламинату елке покупатели относятся положительно. Например Kaindl
Додано: Сер 18 вер, 2024 09:02
Я все продав. Купіть у Польщі. Кльова хата. Вся техніка бош. Меблі з Віяр а не опілки ікеа. 820 тисяч злт. Перепрступка у девелопера
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