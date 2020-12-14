Додано: Сер 18 вер, 2024 14:30

Бетон написав: Frant написав: Бетон

хорошу справу робиш, нормальн."ремонт в подарунок".

Через півроку, коли ціни впадуть до мінімуму, я, можливо щось куплю у тебе, на низьких поверхах.

За 2/3 від нинішньої ціни і з пристойним ремонтом. хорошу справу робиш, нормальн."ремонт в подарунок".Через півроку, коли ціни впадуть до мінімуму, я, можливо щось куплю у тебе, на низьких поверхах.За 2/3 від нинішньої ціни і з пристойним ремонтом.

Я все продав. Купіть у Польщі. Кльова хата. Вся техніка бош. Меблі з Віяр а не опілки ікеа. 820 тисяч злт. Перепрступка у девелопера Я все продав. Купіть у Польщі. Кльова хата. Вся техніка бош. Меблі з Віяр а не опілки ікеа. 820 тисяч злт. Перепрступка у девелопера

200куе за 2К по сути хрущ 21века???Скажу честно я на Ленина у нас в декабре 21го его(2К) купил с ремонтом думаю похуже вашего и 10ти оетним примерно за 49.5, подмазал то там то тут и с новой кроватью за 12тыс пустил в дело ибо она не моя, а дочки, а в Дойче всё дорого, деньги ей на карту лишними не будут.Сколько ж там в Варшаве аренда вашей квартиры будет? Явно ж не 5-7К_Zl, кто такое купит? Инвестиция не очень разумная, себе под ипотеку в 2% на 50 лет???