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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11958119591196011961
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 16:28

  Бетон написав:На продажу только натяжной. Экономия времени огромна.

На пол винил. Но ламинат меньше требований к геометрии. Шлифовать не нужно


и как покупатели к винилу относятся? не пугает их?

можно увидеть фото хоть какой то квартиры в готовом состоянии?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 18:49

  Олежан написав:
  Бетон написав:На продажу только натяжной. Экономия времени огромна.

На пол винил. Но ламинат меньше требований к геометрии. Шлифовать не нужно


и как покупатели к винилу относятся? не пугает их?

можно увидеть фото хоть какой то квартиры в готовом состоянии?

Лично для меня винил - лучшее, что есть для эксплуатации: нет царапин, не мокнет, прогревается тёплым полом, не взбухает.
Но уровень предрассудков покупателей, что это пластик, заставляет чаще использовать ламинат.
Его все понимают.
Доска гемор лично для меня + очень дорого

К ламинату елке покупатели относятся положительно. Например Kaindl
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 09:02

  Frant написав:Бетон
хорошу справу робиш, нормальн."ремонт в подарунок".
Через півроку, коли ціни впадуть до мінімуму, я, можливо щось куплю у тебе, на низьких поверхах.
За 2/3 від нинішньої ціни і з пристойним ремонтом.

Я все продав. Купіть у Польщі. Кльова хата. Вся техніка бош. Меблі з Віяр а не опілки ікеа. 820 тисяч злт. Перепрступка у девелопера
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 14:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кловський узвіз, 1к сталінка 45 кв/м з «дуже гарним» ремонтом якому вже 10+ років, 4 поверх - 120к

довго висіла, рил каже власник не торгувався взагалі, було десь 40+ переглядів, купив іноземець
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 14:30

  Бетон написав:
  Frant написав:Бетон
хорошу справу робиш, нормальн."ремонт в подарунок".
Через півроку, коли ціни впадуть до мінімуму, я, можливо щось куплю у тебе, на низьких поверхах.
За 2/3 від нинішньої ціни і з пристойним ремонтом.

Я все продав. Купіть у Польщі. Кльова хата. Вся техніка бош. Меблі з Віяр а не опілки ікеа. 820 тисяч злт. Перепрступка у девелопера

200куе за 2К по сути хрущ 21века???
Скажу честно я на Ленина у нас в декабре 21го его(2К) купил с ремонтом думаю похуже вашего и 10ти оетним примерно за 49.5, подмазал то там то тут и с новой кроватью за 12тыс пустил в дело ибо она не моя, а дочки, а в Дойче всё дорого, деньги ей на карту лишними не будут.
Сколько ж там в Варшаве аренда вашей квартиры будет? Явно ж не 5-7К_Zl, кто такое купит? Инвестиция не очень разумная, себе под ипотеку в 2% на 50 лет???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 14:35

  kingkongovets написав:Кловський узвіз, 1к сталінка 45 кв/м з «дуже гарним» ремонтом якому вже 10+ років, 4 поверх - 120к

довго висіла, рил каже власник не торгувався взагалі, було десь 40+ переглядів, купив іноземець

Ремонт уставший от пожелтевшей Снежки или под демонтаж потому что паркету кирдык и окна тоже из начала 90х, деревянные???
Планировку бы глянуть. С таким метражом там либо залоспальня 25 метров, либо при кухне 7-8метров есть такая же столовая, по сути предбанник перед туалетом и самой кухней, возможно даже с балконом и отдельным окном.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 14:40

  барабашов написав:
  kingkongovets написав:Кловський узвіз, 1к сталінка 45 кв/м з «дуже гарним» ремонтом якому вже 10+ років, 4 поверх - 120к

довго висіла, рил каже власник не торгувався взагалі, було десь 40+ переглядів, купив іноземець

Ремонт уставший от пожелтевшей Снежки или под демонтаж потому что паркету кирдык и окна тоже из начала 90х, деревянные???
Планировку бы глянуть. С таким метражом там либо залоспальня 25 метров, либо при кухне 7-8метров есть такая же столовая, по сути предбанник перед туалетом и самой кухней, возможно даже с балконом и отдельным окном.

Ось тут планування київських сталінок

https://sezamka.kiev.ua/p-104-stalinka_ ... iynie.html
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 14:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Україну продали. За 61 млн. баксів. https://biz.censor.net/news/3510506/vla ... 5_milyarda

Чий це фронтмен?
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 18 вер, 2024 14:44, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 14:44

  барабашов написав:
  Бетон написав:
  Frant написав:Бетон
хорошу справу робиш, нормальн."ремонт в подарунок".
Через півроку, коли ціни впадуть до мінімуму, я, можливо щось куплю у тебе, на низьких поверхах.
За 2/3 від нинішньої ціни і з пристойним ремонтом.

Я все продав. Купіть у Польщі. Кльова хата. Вся техніка бош. Меблі з Віяр а не опілки ікеа. 820 тисяч злт. Перепрступка у девелопера

200куе за 2К по сути хрущ 21века???
Скажу честно я на Ленина у нас в декабре 21го его(2К) купил с ремонтом думаю похуже вашего и 10ти оетним примерно за 49.5, подмазал то там то тут и с новой кроватью за 12тыс пустил в дело ибо она не моя, а дочки, а в Дойче всё дорого, деньги ей на карту лишними не будут.
Сколько ж там в Варшаве аренда вашей квартиры будет? Явно ж не 5-7К_Zl, кто такое купит? Инвестиция не очень разумная, себе под ипотеку в 2% на 50 лет???

Аренда 1200$

Прошу немного - скромно 210 косариков. Обычная там цена.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 14:51

  барабашов написав:
  Бетон написав:Я все продав. Купіть у Польщі. Кльова хата. Вся техніка бош. Меблі з Віяр а не опілки ікеа. 820 тисяч злт. Перепрступка у девелопера

200куе за 2К по сути хрущ 21века???
Скажу честно я на Ленина у нас в декабре 21го его(2К) купил с ремонтом думаю похуже вашего и 10ти оетним примерно за 49.5, подмазал то там то тут и с новой кроватью за 12тыс пустил в дело ибо она не моя, а дочки, а в Дойче всё дорого, деньги ей на карту лишними не будут.
Сколько ж там в Варшаве аренда вашей квартиры будет? Явно ж не 5-7К_Zl, кто такое купит? Инвестиция не очень разумная, себе под ипотеку в 2% на 50 лет???

Розрахунок на зростання вартості активу
airmax78
 
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