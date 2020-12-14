Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:На продажу только натяжной. Экономия времени огромна.
На пол винил. Но ламинат меньше требований к геометрии. Шлифовать не нужно
и как покупатели к винилу относятся? не пугает их?
можно увидеть фото хоть какой то квартиры в готовом состоянии?
Лично для меня винил - лучшее, что есть для эксплуатации: нет царапин, не мокнет, прогревается тёплым полом, не взбухает. Но уровень предрассудков покупателей, что это пластик, заставляет чаще использовать ламинат. Его все понимают. Доска гемор лично для меня + очень дорого
К ламинату елке покупатели относятся положительно. Например Kaindl
Frant написав:Бетон хорошу справу робиш, нормальн."ремонт в подарунок". Через півроку, коли ціни впадуть до мінімуму, я, можливо щось куплю у тебе, на низьких поверхах. За 2/3 від нинішньої ціни і з пристойним ремонтом.
Я все продав. Купіть у Польщі. Кльова хата. Вся техніка бош. Меблі з Віяр а не опілки ікеа. 820 тисяч злт. Перепрступка у девелопера
Frant написав:Бетон хорошу справу робиш, нормальн."ремонт в подарунок". Через півроку, коли ціни впадуть до мінімуму, я, можливо щось куплю у тебе, на низьких поверхах. За 2/3 від нинішньої ціни і з пристойним ремонтом.
Я все продав. Купіть у Польщі. Кльова хата. Вся техніка бош. Меблі з Віяр а не опілки ікеа. 820 тисяч злт. Перепрступка у девелопера
200куе за 2К по сути хрущ 21века??? Скажу честно я на Ленина у нас в декабре 21го его(2К) купил с ремонтом думаю похуже вашего и 10ти оетним примерно за 49.5, подмазал то там то тут и с новой кроватью за 12тыс пустил в дело ибо она не моя, а дочки, а в Дойче всё дорого, деньги ей на карту лишними не будут. Сколько ж там в Варшаве аренда вашей квартиры будет? Явно ж не 5-7К_Zl, кто такое купит? Инвестиция не очень разумная, себе под ипотеку в 2% на 50 лет???
kingkongovets написав:Кловський узвіз, 1к сталінка 45 кв/м з «дуже гарним» ремонтом якому вже 10+ років, 4 поверх - 120к
довго висіла, рил каже власник не торгувався взагалі, було десь 40+ переглядів, купив іноземець
Ремонт уставший от пожелтевшей Снежки или под демонтаж потому что паркету кирдык и окна тоже из начала 90х, деревянные??? Планировку бы глянуть. С таким метражом там либо залоспальня 25 метров, либо при кухне 7-8метров есть такая же столовая, по сути предбанник перед туалетом и самой кухней, возможно даже с балконом и отдельным окном.
kingkongovets написав:Кловський узвіз, 1к сталінка 45 кв/м з «дуже гарним» ремонтом якому вже 10+ років, 4 поверх - 120к
довго висіла, рил каже власник не торгувався взагалі, було десь 40+ переглядів, купив іноземець
Ремонт уставший от пожелтевшей Снежки или под демонтаж потому что паркету кирдык и окна тоже из начала 90х, деревянные??? Планировку бы глянуть. С таким метражом там либо залоспальня 25 метров, либо при кухне 7-8метров есть такая же столовая, по сути предбанник перед туалетом и самой кухней, возможно даже с балконом и отдельным окном.
Frant написав:Бетон хорошу справу робиш, нормальн."ремонт в подарунок". Через півроку, коли ціни впадуть до мінімуму, я, можливо щось куплю у тебе, на низьких поверхах. За 2/3 від нинішньої ціни і з пристойним ремонтом.
Я все продав. Купіть у Польщі. Кльова хата. Вся техніка бош. Меблі з Віяр а не опілки ікеа. 820 тисяч злт. Перепрступка у девелопера
200куе за 2К по сути хрущ 21века??? Скажу честно я на Ленина у нас в декабре 21го его(2К) купил с ремонтом думаю похуже вашего и 10ти оетним примерно за 49.5, подмазал то там то тут и с новой кроватью за 12тыс пустил в дело ибо она не моя, а дочки, а в Дойче всё дорого, деньги ей на карту лишними не будут. Сколько ж там в Варшаве аренда вашей квартиры будет? Явно ж не 5-7К_Zl, кто такое купит? Инвестиция не очень разумная, себе под ипотеку в 2% на 50 лет???
Аренда 1200$
Прошу немного - скромно 210 косариков. Обычная там цена.
Бетон написав:Я все продав. Купіть у Польщі. Кльова хата. Вся техніка бош. Меблі з Віяр а не опілки ікеа. 820 тисяч злт. Перепрступка у девелопера
200куе за 2К по сути хрущ 21века??? Скажу честно я на Ленина у нас в декабре 21го его(2К) купил с ремонтом думаю похуже вашего и 10ти оетним примерно за 49.5, подмазал то там то тут и с новой кроватью за 12тыс пустил в дело ибо она не моя, а дочки, а в Дойче всё дорого, деньги ей на карту лишними не будут. Сколько ж там в Варшаве аренда вашей квартиры будет? Явно ж не 5-7К_Zl, кто такое купит? Инвестиция не очень разумная, себе под ипотеку в 2% на 50 лет???