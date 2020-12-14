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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11959119601196111962
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 15:18

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:Україну продали. За 61 млн. баксів. https://biz.censor.net/news/3510506/vla ... 5_milyarda

Чий це фронтмен?
це ж та сама команда, що в 2020му Дніпро купила, казиношники ніби
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 15:27

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Україну продали. За 61 млн. баксів. https://biz.censor.net/news/3510506/vla ... 5_milyarda

Чий це фронтмен?
це ж та сама команда, що в 2020му Дніпро купила, казиношники ніби

Ну, так, кіберспорт: модно, молодьожно. Але ж вочевидь це чиясь ширма.
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1
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 15:34

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Україну продали. За 61 млн. баксів. https://biz.censor.net/news/3510506/vla ... 5_milyarda

Чий це фронтмен?
це ж та сама команда, що в 2020му Дніпро купила, казиношники ніби

Ну, так, кіберспорт: модно, молодьожно. Але ж вочевидь це чиясь ширма.
Дніпро вони купили одразу після легалізації азартних ігор, були навіть припущення що справжні бенефіціари з рашки
але підозрюю що дехто на прізвища Єрмак та Татаров в тємє - там дуже цікава різниця в пропозиції з другим місцем - 111 гривень
kingkongovets
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1
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 17:26

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Україну продали. За 61 млн. баксів. https://biz.censor.net/news/3510506/vla ... 5_milyarda

Чий це фронтмен?
це ж та сама команда, що в 2020му Дніпро купила, казиношники ніби

Ну, так, кіберспорт: модно, молодьожно. Але ж вочевидь це чиясь ширма.

Daniloff?
Frant
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