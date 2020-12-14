Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
це ж та сама команда, що в 2020му Дніпро купила, казиношники ніби
Ну, так, кіберспорт: модно, молодьожно. Але ж вочевидь це чиясь ширма.
Дніпро вони купили одразу після легалізації азартних ігор, були навіть припущення що справжні бенефіціари з рашки але підозрюю що дехто на прізвища Єрмак та Татаров в тємє - там дуже цікава різниця в пропозиції з другим місцем - 111 гривень