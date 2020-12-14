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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11959119601196111962
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 15:18

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:Україну продали. За 61 млн. баксів. https://biz.censor.net/news/3510506/vla ... 5_milyarda

Чий це фронтмен?
це ж та сама команда, що в 2020му Дніпро купила, казиношники ніби
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 15:27

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Україну продали. За 61 млн. баксів. https://biz.censor.net/news/3510506/vla ... 5_milyarda

Чий це фронтмен?
це ж та сама команда, що в 2020му Дніпро купила, казиношники ніби

Ну, так, кіберспорт: модно, молодьожно. Але ж вочевидь це чиясь ширма.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 15:34

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Україну продали. За 61 млн. баксів. https://biz.censor.net/news/3510506/vla ... 5_milyarda

Чий це фронтмен?
це ж та сама команда, що в 2020му Дніпро купила, казиношники ніби

Ну, так, кіберспорт: модно, молодьожно. Але ж вочевидь це чиясь ширма.
Дніпро вони купили одразу після легалізації азартних ігор, були навіть припущення що справжні бенефіціари з рашки
але підозрюю що дехто на прізвища Єрмак та Татаров в тємє - там дуже цікава різниця в пропозиції з другим місцем - 111 гривень
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 17:26

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Україну продали. За 61 млн. баксів. https://biz.censor.net/news/3510506/vla ... 5_milyarda

Чий це фронтмен?
це ж та сама команда, що в 2020му Дніпро купила, казиношники ніби

Ну, так, кіберспорт: модно, молодьожно. Але ж вочевидь це чиясь ширма.

Daniloff?
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 21:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Дешевше буде?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 11:12

  Investor_K написав:Дешевше буде?


І так радійте, з 80 тис. в 2008 році ціна спустилась до 30 тис.
І це ще не рахуючи інфляцію долара.
Куди дещевще ?
Квартира за ящик пива ? :shock:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 11:18

  Хомякоид написав:
  Investor_K написав:Дешевше буде?


І так радійте, з 80 тис. в 2008 році ціна спустилась до 30 тис.
І це ще не рахуючи інфляцію долара.
Куди дещевще ?
Квартира за ящик пива ? :shock:

Ціна ще в 1,5 рази повинна просісти, на ширпотребівські квартири.
Їлітне житло - в 2-4 рази, при нинішніх реаліях.

Зараз ціни "вторинки" - рівень 2003-2004 років.
Вони повинні відійти до рівня 2002 року (20 000 - 30 000 дол), для новобудів 40 000 - 50 000. Звісно, ремонти в подарунок - вже стали нормою.

А рівень 2001 - це катастрофа, 15 000 дол за квартиру біля метро.
Проте - й таке ще може бути короткочасно на території "крєпкіх бесхозяйствєнніков"
Frant
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