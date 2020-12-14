Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
це ж та сама команда, що в 2020му Дніпро купила, казиношники ніби
Ну, так, кіберспорт: модно, молодьожно. Але ж вочевидь це чиясь ширма.
Дніпро вони купили одразу після легалізації азартних ігор, були навіть припущення що справжні бенефіціари з рашки але підозрюю що дехто на прізвища Єрмак та Татаров в тємє - там дуже цікава різниця в пропозиції з другим місцем - 111 гривень
Відсьогодні, 19 вересня, державна програма доступного іпотечного кредитування «єОселя» починає працювати за новими правилами. Зміни у програмі прописані постановою Кабінету Міністрів №939, прийнятою у серпні. Зокрема передбачається зниження вдвічі, до 10%, першого внеску для молоді віком до 25 років, можливість використання сертифікатів «єВідновлення», перегляд іпотечних ставок тощо. Запровадження новацій передбачено в три етапи.
kingkongovets ККЦ, як там проектанти київського метро, які раніше повним ходом працювали на московські замовлення? Це не їх робота, часом, стала причиною затоплення тонеля метро?
Якщо держава не хоче давати роботу власним спеціалістам, то вони знайдуть її в іншій державі. Це перефразовуючи Наполеона, для простаків
Наприклад: "Керівний склад науково-дослідного та проєктного інституту нафтового профілю у Києві викрито на співпраці з Росією. Затримано голову правління, двох очільників спеціалізованих відділів, головного інженера та одного з інженерів установи. "Вони допомагали агресору відновлювати свої нафтопереробні заводи, які зазнали суттєвих пошкоджень унаслідок атак українських дронів. На замовлення рф посадовці підготували проєктно-конструкторську документацію для реконструкції трьох ключових НПЗ", - йдеться в повідомленні"