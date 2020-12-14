Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
це ж та сама команда, що в 2020му Дніпро купила, казиношники ніби
Ну, так, кіберспорт: модно, молодьожно. Але ж вочевидь це чиясь ширма.
Дніпро вони купили одразу після легалізації азартних ігор, були навіть припущення що справжні бенефіціари з рашки але підозрюю що дехто на прізвища Єрмак та Татаров в тємє - там дуже цікава різниця в пропозиції з другим місцем - 111 гривень
І так радійте, з 80 тис. в 2008 році ціна спустилась до 30 тис. І це ще не рахуючи інфляцію долара. Куди дещевще ? Квартира за ящик пива ?
Ціна ще в 1,5 рази повинна просісти, на ширпотребівські квартири. Їлітне житло - в 2-4 рази, при нинішніх керманичах і реаліях.
Зараз ціни "вторинки" - рівень 2003-2004 років. Відкат на 20 років назад! Вони повинні впасти до рівня 2002 року (20 000 - 30 000 дол), для новобудів 40 000 - 50 000. Звісно, ремонти в подарунок - вже стали нормою.
А рівень 2001 - це катастрофа, 15 000 дол за квартиру біля метро. Проте - й таке ще може бути короткочасно на території "крєпкіх бесхозяйствєнніков"
Востаннє редагувалось Frant в Чет 19 вер, 2024 14:46, всього редагувалось 2 разів.
Відсьогодні, 19 вересня, державна програма доступного іпотечного кредитування «єОселя» починає працювати за новими правилами. Зміни у програмі прописані постановою Кабінету Міністрів №939, прийнятою у серпні. Зокрема передбачається зниження вдвічі, до 10%, першого внеску для молоді віком до 25 років, можливість використання сертифікатів «єВідновлення», перегляд іпотечних ставок тощо. Запровадження новацій передбачено в три етапи.
kingkongovets написав:Відсьогодні, 19 вересня, державна програма доступного іпотечного кредитування «єОселя» починає працювати за новими правилами. Зміни у програмі прописані постановою Кабінету Міністрів №939, прийнятою у серпні. Зокрема передбачається зниження вдвічі, до 10%, першого внеску для молоді віком до 25 років, можливість використання сертифікатів «єВідновлення», перегляд іпотечних ставок тощо. Запровадження новацій передбачено в три етапи.