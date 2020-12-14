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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11960119611196211963
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 06:32

  посетитель написав:
  kingkongovets написав:Відсьогодні, 19 вересня, державна програма доступного іпотечного кредитування «єОселя» починає працювати за новими правилами. Зміни у програмі прописані постановою Кабінету Міністрів №939, прийнятою у серпні. Зокрема передбачається зниження вдвічі, до 10%, першого внеску для молоді віком до 25 років, можливість використання сертифікатів «єВідновлення», перегляд іпотечних ставок тощо. Запровадження новацій передбачено в три етапи.

https://mind.ua/publications/20279063-p ... omcb262dfb



Что то подумалось.А вот это "Зокрема передбачається зниження вдвічі, до 10%, першого внеску для молоді віком до 25 років" это не является дискриминацией по возрасту?

Кожен хоче купити в Києві ящик квартир. Проте не всі можуть.
Зараз в цьому немає жодного сенсу :wink:
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 20 вер, 2024 09:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 08:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Воздух 100+. Дышать нечем.
Думаете к обвалу?

😣Київ "впевнено дійшов" до першої сходинки і зараз ми на першій позиції за рівнем забрудненості повітря у світі!

IQair дає найгіршу оцінку повітрю у нашій столиці через перевищення часток аж в 17,5 разів.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 09:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

так это торф горит или что-то такое, не повезло с географией и климатом

в дубае сейчас 160 кстати, да и в польше местами 100+
smdtranz
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 12:02

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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 12:05

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3
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 12:20

Кому погано в Києві чи в інших містах від "неякісного повітря" - най їде на фронт, там повітря чистіше!
Frant
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