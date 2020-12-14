Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:Відсьогодні, 19 вересня, державна програма доступного іпотечного кредитування «єОселя» починає працювати за новими правилами. Зміни у програмі прописані постановою Кабінету Міністрів №939, прийнятою у серпні. Зокрема передбачається зниження вдвічі, до 10%, першого внеску для молоді віком до 25 років, можливість використання сертифікатів «єВідновлення», перегляд іпотечних ставок тощо. Запровадження новацій передбачено в три етапи.