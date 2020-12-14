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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11960119611196211963
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 08:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Воздух 100+. Дышать нечем.
Думаете к обвалу?

😣Київ "впевнено дійшов" до першої сходинки і зараз ми на першій позиції за рівнем забрудненості повітря у світі!

IQair дає найгіршу оцінку повітрю у нашій столиці через перевищення часток аж в 17,5 разів.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 09:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

так это торф горит или что-то такое, не повезло с географией и климатом

в дубае сейчас 160 кстати, да и в польше местами 100+
smdtranz
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 12:02

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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 12:05

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 13:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Тарян по 3000/м - https://www.olx.ua/d/obyavlenie/odnokmn ... WFby9.html
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 14:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Интересно почём они его брали и когда
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:41

  smdtranz написав:так это торф горит или что-то такое, не повезло с географией и климатом

в дубае сейчас 160 кстати, да и в польше местами 100+

Чорнобильські ліси, там ще стронцій та інші ізотопи
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 18:45

  flyman написав:
  smdtranz написав:так это торф горит или что-то такое, не повезло с географией и климатом

в дубае сейчас 160 кстати, да и в польше местами 100+

Чорнобильські ліси, там ще стронцій та інші ізотопи

зато помолодшаємо
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 18:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  flyman написав:
  smdtranz написав:так это торф горит или что-то такое, не повезло с географией и климатом

в дубае сейчас 160 кстати, да и в польше местами 100+

Чорнобильські ліси, там ще стронцій та інші ізотопи

зато помолодшаємо
Ще одна пара рук згодиться
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 19:20

  Бетон написав:
  flyman написав:
  smdtranz написав:так это торф горит или что-то такое, не повезло с географией и климатом

в дубае сейчас 160 кстати, да и в польше местами 100+

Чорнобильські ліси, там ще стронцій та інші ізотопи

зато помолодшаємо
головне, щоб не назавжди
Investor_K
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