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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 вер, 2024 08:14
Воздух 100+. Дышать нечем.
Думаете к обвалу?
😣Київ "впевнено дійшов" до першої сходинки і зараз ми на першій позиції за рівнем забрудненості повітря у світі!
IQair дає найгіршу оцінку повітрю у нашій столиці через перевищення часток аж в 17,5 разів.
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 09:50
так это торф горит или что-то такое, не повезло с географией и климатом
в дубае сейчас 160 кстати, да и в польше местами 100+
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smdtranz
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 12:02
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Ірина_
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 12:05
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 13:49
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 14:51
Интересно почём они его брали и когда
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барабашов
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:41
smdtranz написав:
так это торф горит или что-то такое, не повезло с географией и климатом
в дубае сейчас 160 кстати, да и в польше местами 100+
Чорнобильські ліси, там ще стронцій та інші ізотопи
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flyman
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 18:45
flyman написав: smdtranz написав:
так это торф горит или что-то такое, не повезло с географией и климатом
в дубае сейчас 160 кстати, да и в польше местами 100+
Чорнобильські ліси, там ще стронцій та інші ізотопи
зато помолодшаємо
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Бетон
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 18:54
Бетон написав: flyman написав: smdtranz написав:
так это торф горит или что-то такое, не повезло с географией и климатом
в дубае сейчас 160 кстати, да и в польше местами 100+
Чорнобильські ліси, там ще стронцій та інші ізотопи
зато помолодшаємо
Ще одна пара рук згодиться
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Faceless
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 19:20
Бетон написав: flyman написав: smdtranz написав:
так это торф горит или что-то такое, не повезло с географией и климатом
в дубае сейчас 160 кстати, да и в польше местами 100+
Чорнобильські ліси, там ще стронцій та інші ізотопи
зато помолодшаємо
головне, щоб не назавжди
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Investor_K
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