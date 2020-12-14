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Додано: П'ят 20 вер, 2024 22:57
Додано: П'ят 20 вер, 2024 23:08
Вопрос не в географии и не в климате.
В начале 90х, по сути при развале совка, о таком смоге в Киеве никто и не слышал.
По причине того, что пожарные службы по привычке работали как положено и выезжали на каждое возгорание хоть в поле, хоть в лесу. Сейчас все "оптимизировано" и результат налицо.
Додано: Суб 21 вер, 2024 01:34
antey1969
Так первое реально жаркое лето на моей памяти это 1996год с +36 уже в мае и 40 в июне.
При союзе тоже вроде были пиковые подобные температуры, но не с середины мая по сентябрь пик за пиком.
Как шли дожди тогда в 96м не помню. Возможно было так же сухо как и сейчас, но этим летом реально засуха и не свяэано ли это с ликвидацией каховки - вопрос.
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