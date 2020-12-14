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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11961119621196311964
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 22:57

  Faceless написав:
Бетон написав:
  flyman написав:Чорнобильські ліси, там ще стронцій та інші ізотопи

зато помолодшаємо
Ще одна пара рук згодиться

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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 23:08

  smdtranz написав:так это торф горит или что-то такое, не повезло с географией и климатом

в дубае сейчас 160 кстати, да и в польше местами 100+

Вопрос не в географии и не в климате.
В начале 90х, по сути при развале совка, о таком смоге в Киеве никто и не слышал.
По причине того, что пожарные службы по привычке работали как положено и выезжали на каждое возгорание хоть в поле, хоть в лесу. Сейчас все "оптимизировано" и результат налицо.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 01:34

antey1969
Так первое реально жаркое лето на моей памяти это 1996год с +36 уже в мае и 40 в июне.
При союзе тоже вроде были пиковые подобные температуры, но не с середины мая по сентябрь пик за пиком.
Как шли дожди тогда в 96м не помню. Возможно было так же сухо как и сейчас, но этим летом реально засуха и не свяэано ли это с ликвидацией каховки - вопрос.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 07:12

antey1969

в «те времена» зимой снег лежал и дожди осенью шли.
а сейчас уже 12 лет в Киеве снега толком не видели, а за все лето ливней не было нормальных. последний дождь в июле шел.
smdtranz
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  #<1 ... 11961119621196311964
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