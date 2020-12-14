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Додано: П'ят 20 вер, 2024 22:57
Додано: П'ят 20 вер, 2024 23:08
Вопрос не в географии и не в климате.
В начале 90х, по сути при развале совка, о таком смоге в Киеве никто и не слышал.
По причине того, что пожарные службы по привычке работали как положено и выезжали на каждое возгорание хоть в поле, хоть в лесу. Сейчас все "оптимизировано" и результат налицо.
Додано: Суб 21 вер, 2024 01:34
antey1969
Так первое реально жаркое лето на моей памяти это 1996год с +36 уже в мае и 40 в июне.
При союзе тоже вроде были пиковые подобные температуры, но не с середины мая по сентябрь пик за пиком.
Как шли дожди тогда в 96м не помню. Возможно было так же сухо как и сейчас, но этим летом реально засуха и не свяэано ли это с ликвидацией каховки - вопрос.
Додано: Суб 21 вер, 2024 07:12
antey1969
в «те времена» зимой снег лежал и дожди осенью шли.
а сейчас уже 12 лет в Киеве снега толком не видели, а за все лето ливней не было нормальных. последний дождь в июле шел.
Додано: Суб 21 вер, 2024 08:28
Додано: Суб 21 вер, 2024 10:16
Бахкает кой что другое.
За 33 года правления самостийныков, незалежных коммунистов, шапковоров, пасечников и клоунов, на этой территории - есть ли хоть одно достижение?
По сравнению с 1991 годом, по сравнению с соседними странами?
Придуркам нельзя доверить сельский клуб, не то что государство. Директорианский вагон ждёт новых пассажиров. Уже скоро поедут
Додано: Суб 21 вер, 2024 10:38
Frant
так талантливые и умные люди отсюда выезжали последних 300 лет, не в питер или москву, так в варшаву и нью-йорк. еще многих расстреляли и заморили голодом.
в результате селекции имеем страну дураков (нас).
ну и тут тоже география подгадила, находясь на пересечении торговых путей, свалить отсюда проще, чем откуда-лиьо еще, да плюс соседи постоянно стремятся установить контроль над нами (заодно над торговыми путями)
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