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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11962119631196411965>
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 22:57

  Faceless написав:
Бетон написав:
  flyman написав:Чорнобильські ліси, там ще стронцій та інші ізотопи

зато помолодшаємо
Ще одна пара рук згодиться

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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 23:08

  smdtranz написав:так это торф горит или что-то такое, не повезло с географией и климатом

в дубае сейчас 160 кстати, да и в польше местами 100+

Вопрос не в географии и не в климате.
В начале 90х, по сути при развале совка, о таком смоге в Киеве никто и не слышал.
По причине того, что пожарные службы по привычке работали как положено и выезжали на каждое возгорание хоть в поле, хоть в лесу. Сейчас все "оптимизировано" и результат налицо.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 01:34

antey1969
Так первое реально жаркое лето на моей памяти это 1996год с +36 уже в мае и 40 в июне.
При союзе тоже вроде были пиковые подобные температуры, но не с середины мая по сентябрь пик за пиком.
Как шли дожди тогда в 96м не помню. Возможно было так же сухо как и сейчас, но этим летом реально засуха и не свяэано ли это с ликвидацией каховки - вопрос.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 07:12

antey1969

в «те времена» зимой снег лежал и дожди осенью шли.
а сейчас уже 12 лет в Киеве снега толком не видели, а за все лето ливней не было нормальных. последний дождь в июле шел.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 08:28

  smdtranz написав:antey1969

в «те времена» зимой снег лежал и дожди осенью шли.
а сейчас уже 12 лет в Киеве снега толком не видели, а за все лето ливней не было нормальных. последний дождь в июле шел.

Зато потім як бахне, то одразу піврічна норма, як у Європі зараз
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 10:16

  The_Rebel написав:
  smdtranz написав:antey1969

в «те времена» зимой снег лежал и дожди осенью шли.
а сейчас уже 12 лет в Киеве снега толком не видели, а за все лето ливней не было нормальных. последний дождь в июле шел.

Зато потім як бахне, то одразу піврічна норма, як у Європі зараз

Бахкает кой что другое.

За 33 года правления самостийныков, незалежных коммунистов, шапковоров, пасечников и клоунов, на этой территории - есть ли хоть одно достижение?
По сравнению с 1991 годом, по сравнению с соседними странами?

Придуркам нельзя доверить сельский клуб, не то что государство. Директорианский вагон ждёт новых пассажиров. Уже скоро поедут
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 10:38

Frant

так талантливые и умные люди отсюда выезжали последних 300 лет, не в питер или москву, так в варшаву и нью-йорк. еще многих расстреляли и заморили голодом.
в результате селекции имеем страну дураков (нас).

ну и тут тоже география подгадила, находясь на пересечении торговых путей, свалить отсюда проще, чем откуда-лиьо еще, да плюс соседи постоянно стремятся установить контроль над нами (заодно над торговыми путями)
smdtranz
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 10:52

  Frant написав:
  The_Rebel написав:
  smdtranz написав:antey1969

в «те времена» зимой снег лежал и дожди осенью шли.
а сейчас уже 12 лет в Киеве снега толком не видели, а за все лето ливней не было нормальных. последний дождь в июле шел.

Зато потім як бахне, то одразу піврічна норма, як у Європі зараз

Бахкает кой что другое.

За 33 года правления самостийныков, незалежных коммунистов, шапковоров, пасечников и клоунов, на этой территории - есть ли хоть одно достижение?
По сравнению с 1991 годом, по сравнению с соседними странами?

Придуркам нельзя доверить сельский клуб, не то что государство. Директорианский вагон ждёт новых пассажиров. Уже скоро поедут

Франта зламали. Від його імені пише якийсь гівнюк
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 11:38

antey1969

в «те времена» зимой снег лежал и дожди осенью шли.
а сейчас уже 12 лет в Киеве снега толком не видели, а за все лето ливней не было нормальных. последний дождь в июле шел.[/quote]



23.03.2013
Я ехал на беговіх ліжах с Чабанов в Лесники за хлебом.
Транспорт стоял в сугробах.

Снег в Киеве тогда біл всю зиму.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 11:41

В течение года, двух - замена власти на всей территории, до польского кордона.
Буча-2 повторится.

Но потом будет стабильность, хоть электричество будет в этой агрозоне.
Замена населения на таджиков, узбеков, кавказцев - тоже произойдет.

Западу главное - стереть в пыль советские запасы военной техники. Вопрос решен уже на 50%.

Самостийным керманычам - пора готовить вагон. Можно взять ещё тот, директорианский.
Раз придурки за 10 лет не в состоянии наладить производство ракет, типа немецких ФАУ-1, только с ГПс-наведением.

Придуркам, всяким клоунам, охлократам, не место у руля государства.
Их время прошло.
Они вполне заслужили по 15 лет на лесоповалах. Плата за тупость и жадность и неспособность правильно ставить задачи и решать их.
Придурки, которые 2-й раз за 100 лет проепали свою государственность.
Посему ценам Кржн падать ещё год-два, до прихода новых хозяев.
И падение будет значительным.

За 33 года - ни одного достижения, сплошные проепы! Дауны.

Я жалею, что голосовал в 1991 за это образование. Ничего хорошего не получилось. Вообще ничего. Аграрная территория с клоунами во главе.
Frant
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