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Додано: П'ят 20 вер, 2024 22:57
Додано: П'ят 20 вер, 2024 23:08
Вопрос не в географии и не в климате.
В начале 90х, по сути при развале совка, о таком смоге в Киеве никто и не слышал.
По причине того, что пожарные службы по привычке работали как положено и выезжали на каждое возгорание хоть в поле, хоть в лесу. Сейчас все "оптимизировано" и результат налицо.
Додано: Суб 21 вер, 2024 01:34
antey1969
Так первое реально жаркое лето на моей памяти это 1996год с +36 уже в мае и 40 в июне.
При союзе тоже вроде были пиковые подобные температуры, но не с середины мая по сентябрь пик за пиком.
Как шли дожди тогда в 96м не помню. Возможно было так же сухо как и сейчас, но этим летом реально засуха и не свяэано ли это с ликвидацией каховки - вопрос.
Додано: Суб 21 вер, 2024 07:12
antey1969
в «те времена» зимой снег лежал и дожди осенью шли.
а сейчас уже 12 лет в Киеве снега толком не видели, а за все лето ливней не было нормальных. последний дождь в июле шел.
Додано: Суб 21 вер, 2024 08:28
Додано: Суб 21 вер, 2024 10:16
Бахкает кой что другое.
За 33 года правления самостийныков, незалежных коммунистов, шапковоров, пасечников и клоунов, на этой территории - есть ли хоть одно достижение?
По сравнению с 1991 годом, по сравнению с соседними странами?
Придуркам нельзя доверить сельский клуб, не то что государство. Директорианский вагон ждёт новых пассажиров. Уже скоро поедут
Додано: Суб 21 вер, 2024 10:38
Frant
так талантливые и умные люди отсюда выезжали последних 300 лет, не в питер или москву, так в варшаву и нью-йорк. еще многих расстреляли и заморили голодом.
в результате селекции имеем страну дураков (нас).
ну и тут тоже география подгадила, находясь на пересечении торговых путей, свалить отсюда проще, чем откуда-лиьо еще, да плюс соседи постоянно стремятся установить контроль над нами (заодно над торговыми путями)
Додано: Суб 21 вер, 2024 10:52
Франта зламали. Від його імені пише якийсь гівнюк
Додано: Суб 21 вер, 2024 11:38
antey1969
в «те времена» зимой снег лежал и дожди осенью шли.
а сейчас уже 12 лет в Киеве снега толком не видели, а за все лето ливней не было нормальных. последний дождь в июле шел.[/quote]
23.03.2013
Я ехал на беговіх ліжах с Чабанов в Лесники за хлебом.
Транспорт стоял в сугробах.
Снег в Киеве тогда біл всю зиму.
Додано: Суб 21 вер, 2024 11:41
В течение года, двух - замена власти на всей территории, до польского кордона.
Буча-2 повторится.
Но потом будет стабильность, хоть электричество будет в этой агрозоне.
Замена населения на таджиков, узбеков, кавказцев - тоже произойдет.
Западу главное - стереть в пыль советские запасы военной техники. Вопрос решен уже на 50%.
Самостийным керманычам - пора готовить вагон. Можно взять ещё тот, директорианский.
Раз придурки за 10 лет не в состоянии наладить производство ракет, типа немецких ФАУ-1, только с ГПс-наведением.
Придуркам, всяким клоунам, охлократам, не место у руля государства.
Их время прошло.
Они вполне заслужили по 15 лет на лесоповалах. Плата за тупость и жадность и неспособность правильно ставить задачи и решать их.
Придурки, которые 2-й раз за 100 лет проепали свою государственность.
Посему ценам Кржн падать ещё год-два, до прихода новых хозяев.
И падение будет значительным.
За 33 года - ни одного достижения, сплошные проепы! Дауны.
Я жалею, что голосовал в 1991 за это образование. Ничего хорошего не получилось. Вообще ничего. Аграрная территория с клоунами во главе.
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