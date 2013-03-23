Додано: Суб 21 вер, 2024 11:41

В течение года, двух - замена власти на всей территории, до польского кордона.

Буча-2 повторится.



Но потом будет стабильность, хоть электричество будет в этой агрозоне.

Замена населения на таджиков, узбеков, кавказцев - тоже произойдет.



Западу главное - стереть в пыль советские запасы военной техники. Вопрос решен уже на 50%.



Самостийным керманычам - пора готовить вагон. Можно взять ещё тот, директорианский.

Раз придурки за 10 лет не в состоянии наладить производство ракет, типа немецких ФАУ-1, только с ГПс-наведением.



Придуркам, всяким клоунам, охлократам, не место у руля государства.

Их время прошло.

Они вполне заслужили по 15 лет на лесоповалах. Плата за тупость и жадность и неспособность правильно ставить задачи и решать их.

Придурки, которые 2-й раз за 100 лет проепали свою государственность.

Посему ценам Кржн падать ещё год-два, до прихода новых хозяев.

И падение будет значительным.



За 33 года - ни одного достижения, сплошные проепы! Дауны.



Я жалею, что голосовал в 1991 за это образование. Ничего хорошего не получилось. Вообще ничего. Аграрная территория с клоунами во главе.