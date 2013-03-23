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Додано: П'ят 20 вер, 2024 22:57
Додано: П'ят 20 вер, 2024 23:08
Вопрос не в географии и не в климате.
В начале 90х, по сути при развале совка, о таком смоге в Киеве никто и не слышал.
По причине того, что пожарные службы по привычке работали как положено и выезжали на каждое возгорание хоть в поле, хоть в лесу. Сейчас все "оптимизировано" и результат налицо.
Додано: Суб 21 вер, 2024 01:34
antey1969
Так первое реально жаркое лето на моей памяти это 1996год с +36 уже в мае и 40 в июне.
При союзе тоже вроде были пиковые подобные температуры, но не с середины мая по сентябрь пик за пиком.
Как шли дожди тогда в 96м не помню. Возможно было так же сухо как и сейчас, но этим летом реально засуха и не свяэано ли это с ликвидацией каховки - вопрос.
Додано: Суб 21 вер, 2024 07:12
antey1969
в «те времена» зимой снег лежал и дожди осенью шли.
а сейчас уже 12 лет в Киеве снега толком не видели, а за все лето ливней не было нормальных. последний дождь в июле шел.
Додано: Суб 21 вер, 2024 08:28
Додано: Суб 21 вер, 2024 11:38
antey1969
в «те времена» зимой снег лежал и дожди осенью шли.
а сейчас уже 12 лет в Киеве снега толком не видели, а за все лето ливней не было нормальных. последний дождь в июле шел.[/quote]
23.03.2013
Я ехал на беговіх ліжах с Чабанов в Лесники за хлебом.
Транспорт стоял в сугробах.
Снег в Киеве тогда біл всю зиму.
Додано: Суб 21 вер, 2024 15:00
Хоть єксперд из масквабада но зерно есть в рассуждениях.
Что ждет панельній фонд
Додано: Суб 21 вер, 2024 16:00
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
а зиму 2009-2010, коли космонавт вирішив взагалі не прибирати сніг під лозунгом «весною сам розтане» ти не памʼятаєш?
чи ти тоді був далеко не тільки від Києва, але й від своїх Чабанів?
Додано: Суб 21 вер, 2024 16:08
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
А в 2013 снігопад навесні. Одразу за кілька років наперед мабуть
Додано: Суб 21 вер, 2024 16:13
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
клімат дійсно змінився і тропічні лівні як і штормові снігопади стають звичною справою
а деякі унікуми продовжують трусити про «звичайні дощики» та «нечищені ливньовки»
зи:
до речі я, як киянин, який тут живе вже 55й рік, можу розповісти, що при совку сніг прибирали лише в центрі, та на магістральних вулицях, все інше місто потерпало в сугробах і лайні
ззи: снігопаду восени 2013го передувало декількі років з пекельною спекою влітку
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