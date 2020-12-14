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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 вер, 2024 16:28
Знайома заходила в вп а136 дінатись коли ж нарешті здадуть. Каже, що людей багато. Продають Егоіст на Кловській по 2500$. Хто тут казав про мертвий бізнес сегмент?
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gonchik74
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Додано: Суб 21 вер, 2024 16:28
gonchik74 написав:Знайома заходила в вп а136 дінатись коли ж нарешті здадуть. Каже, що людей багато. Продають Егоіст на Кловській по 2500$. Хто тут казав про мертвий бізнес сегмент?
ви)
до речі раджу вашій знайомій зайти і в ВП Трініті - там ще цікавіше)
і як на мене він нічим не поступається Тетрісу
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kingkongovets
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Додано: Суб 21 вер, 2024 16:36
kingkongovets написав:
gonchik74 написав:Знайома заходила в вп а136 дінатись коли ж нарешті здадуть. Каже, що людей багато. Продають Егоіст на Кловській по 2500$. Хто тут казав про мертвий бізнес сегмент?
ви)
до речі раджу вашій знайомій зайти і в ВП Трініті - там ще цікавіше)
і як на мене він нічим не поступається Тетрісу
Вона і так стогне, що Трініті стаханівськими темпами будують, а Дім ледве шевелиться) Але поїзд, як то кажуть, пішов.
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gonchik74
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Додано: Суб 21 вер, 2024 16:41
gonchik74 написав: kingkongovets написав:
gonchik74 написав:Знайома заходила в вп а136 дінатись коли ж нарешті здадуть. Каже, що людей багато. Продають Егоіст на Кловській по 2500$. Хто тут казав про мертвий бізнес сегмент?
ви)
до речі раджу вашій знайомій зайти і в ВП Трініті - там ще цікавіше)
і як на мене він нічим не поступається Тетрісу
Вона і так стогне, що Трініті стаханівськими темпами будують, а Дім ледве шевелиться) Але поїзд, як то кажуть, пішов.
в Трініті здали комерцію по 47$ за метр, на хвилиночку
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kingkongovets
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