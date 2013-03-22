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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11962119631196411965
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 16:28

Знайома заходила в вп а136 дінатись коли ж нарешті здадуть. Каже, що людей багато. Продають Егоіст на Кловській по 2500$. Хто тут казав про мертвий бізнес сегмент?
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 16:28

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

gonchik74 написав:Знайома заходила в вп а136 дінатись коли ж нарешті здадуть. Каже, що людей багато. Продають Егоіст на Кловській по 2500$. Хто тут казав про мертвий бізнес сегмент?
ви)
до речі раджу вашій знайомій зайти і в ВП Трініті - там ще цікавіше)
і як на мене він нічим не поступається Тетрісу
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 16:36

  kingkongovets написав:
gonchik74 написав:Знайома заходила в вп а136 дінатись коли ж нарешті здадуть. Каже, що людей багато. Продають Егоіст на Кловській по 2500$. Хто тут казав про мертвий бізнес сегмент?
ви)
до речі раджу вашій знайомій зайти і в ВП Трініті - там ще цікавіше)
і як на мене він нічим не поступається Тетрісу

Вона і так стогне, що Трініті стаханівськими темпами будують, а Дім ледве шевелиться) Але поїзд, як то кажуть, пішов.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 16:41

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

gonchik74 написав:
  kingkongovets написав:
gonchik74 написав:Знайома заходила в вп а136 дінатись коли ж нарешті здадуть. Каже, що людей багато. Продають Егоіст на Кловській по 2500$. Хто тут казав про мертвий бізнес сегмент?
ви)
до речі раджу вашій знайомій зайти і в ВП Трініті - там ще цікавіше)
і як на мене він нічим не поступається Тетрісу

Вона і так стогне, що Трініті стаханівськими темпами будують, а Дім ледве шевелиться) Але поїзд, як то кажуть, пішов.
в Трініті здали комерцію по 47$ за метр, на хвилиночку
в стані «від забудовника»
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 17:22

  kingkongovets написав:до речі я, як киянин, який тут живе вже 55й рік, можу розповісти, що при совку сніг прибирали лише в центрі, та на магістральних вулицях, все інше місто потерпало в сугробах і лайні

ззи: снігопаду восени 2013го передувало декількі років з пекельною спекою влітку



Снігопад 2013 року був не восени а весною.
Точніше 22.03.2013 р.
Не знаю як зараз а до 2015 року я катався постійно на бігових лижав в районах Чабани та Голосієво.

То шо в центрі піщов ріст ?
Ріст на оренду переростає в ріст на бетонометри ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 17:28

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав:
  kingkongovets написав:до речі я, як киянин, який тут живе вже 55й рік, можу розповісти, що при совку сніг прибирали лише в центрі, та на магістральних вулицях, все інше місто потерпало в сугробах і лайні

ззи: снігопаду восени 2013го передувало декількі років з пекельною спекою влітку



Снегопад 2013 року був не восени а весною.
Точніше 22.03.2013 р.
Не знаю як зараз а до 2015 року я катався постійно на бігових лижав в районах Чабани та Голосієво.

То шо в центрі піщов ріст ?
Ріст на оренду переростає в ріст на бетонометри ?
так, звичайно весною, я просто обдрукувався
ти взагалі багато чого не знаєш і знати не можеш, ти коли востаннє тут був?
але це не заважає тобі постити тут всяку хуйню і власну рефлексію, яка не має жодного відношення до реальністі
припиняй, зайобуєш
kingkongovets
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  #<1 ... 11962119631196411965
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