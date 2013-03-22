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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 вер, 2024 16:28
Знайома заходила в вп а136 дінатись коли ж нарешті здадуть. Каже, що людей багато. Продають Егоіст на Кловській по 2500$. Хто тут казав про мертвий бізнес сегмент?
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Додано: Суб 21 вер, 2024 16:28
gonchik74 написав:Знайома заходила в вп а136 дінатись коли ж нарешті здадуть. Каже, що людей багато. Продають Егоіст на Кловській по 2500$. Хто тут казав про мертвий бізнес сегмент?
ви)
до речі раджу вашій знайомій зайти і в ВП Трініті - там ще цікавіше)
і як на мене він нічим не поступається Тетрісу
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kingkongovets
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Додано: Суб 21 вер, 2024 16:36
kingkongovets написав:
gonchik74 написав:Знайома заходила в вп а136 дінатись коли ж нарешті здадуть. Каже, що людей багато. Продають Егоіст на Кловській по 2500$. Хто тут казав про мертвий бізнес сегмент?
ви)
до речі раджу вашій знайомій зайти і в ВП Трініті - там ще цікавіше)
і як на мене він нічим не поступається Тетрісу
Вона і так стогне, що Трініті стаханівськими темпами будують, а Дім ледве шевелиться) Але поїзд, як то кажуть, пішов.
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gonchik74
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Додано: Суб 21 вер, 2024 16:41
gonchik74 написав: kingkongovets написав:
gonchik74 написав:Знайома заходила в вп а136 дінатись коли ж нарешті здадуть. Каже, що людей багато. Продають Егоіст на Кловській по 2500$. Хто тут казав про мертвий бізнес сегмент?
ви)
до речі раджу вашій знайомій зайти і в ВП Трініті - там ще цікавіше)
і як на мене він нічим не поступається Тетрісу
Вона і так стогне, що Трініті стаханівськими темпами будують, а Дім ледве шевелиться) Але поїзд, як то кажуть, пішов.
в Трініті здали комерцію по 47$ за метр, на хвилиночку
в стані «від забудовника»
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kingkongovets
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Додано: Суб 21 вер, 2024 17:22
kingkongovets написав:
до речі я, як киянин, який тут живе вже 55й рік, можу розповісти, що при совку сніг прибирали лише в центрі, та на магістральних вулицях, все інше місто потерпало в сугробах і лайні
ззи: снігопаду восени 2013го передувало декількі років з пекельною спекою влітку
Снігопад 2013 року був не восени а весною.
Точніше 22.03.2013 р.
Не знаю як зараз а до 2015 року я катався постійно на бігових лижав в районах Чабани та Голосієво.
То шо в центрі піщов ріст ?
Ріст на оренду переростає в ріст на бетонометри ?
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Хомякоид
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Додано: Суб 21 вер, 2024 17:28
Хомякоид написав: kingkongovets написав:
до речі я, як киянин, який тут живе вже 55й рік, можу розповісти, що при совку сніг прибирали лише в центрі, та на магістральних вулицях, все інше місто потерпало в сугробах і лайні
ззи: снігопаду восени 2013го передувало декількі років з пекельною спекою влітку
Снегопад 2013 року був не восени а весною.
Точніше 22.03.2013 р.
Не знаю як зараз а до 2015 року я катався постійно на бігових лижав в районах Чабани та Голосієво.
То шо в центрі піщов ріст ?
Ріст на оренду переростає в ріст на бетонометри ?
так, звичайно весною, я просто обдрукувався
ти взагалі багато чого не знаєш і знати не можеш, ти коли востаннє тут був?
але це не заважає тобі постити тут всяку хуйню і власну рефлексію, яка не має жодного відношення до реальністі
припиняй, зайобуєш
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kingkongovets
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Додано: Суб 21 вер, 2024 19:27
kingkongovets написав: Хомякоид написав: kingkongovets написав:
до речі я, як киянин, який тут живе вже 55й рік, можу розповісти, що при совку сніг прибирали лише в центрі, та на магістральних вулицях, все інше місто потерпало в сугробах і лайні
ззи: снігопаду восени 2013го передувало декількі років з пекельною спекою влітку
Снегопад 2013 року був не восени а весною.
Точніше 22.03.2013 р.
Не знаю як зараз а до 2015 року я катався постійно на бігових лижав в районах Чабани та Голосієво.
То шо в центрі піщов ріст ?
Ріст на оренду переростає в ріст на бетонометри ?
так, звичайно весною, я просто обдрукувався
ти взагалі багато чого не знаєш і знати не можеш, ти коли востаннє тут був?
але це не заважає тобі постити тут всяку хуйню і власну рефлексію, яка не має жодного відношення до реальністі
припиняй, зайобуєш
Щось ти став зовсім кислий.
Да форум за ті пів року що не заходив змінився кардинально.
Практично ніхто нічого не пише.
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Хомякоид
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Додано: Суб 21 вер, 2024 19:50
Киев хоть в чем в первой десятке. Горжусь. Самый плохой воздух в мире.
Веталь- красава.
Десь горить якась еко система.
Де горить, шо горить, без руля))
І головне неочікуванно. Кожен рік всього навсього
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