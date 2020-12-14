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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 вер, 2024 12:46
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flyman
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Додано: Нед 22 вер, 2024 19:27
Investor_K написав:
На фото
Та щось у карманях теж ні синіх, ні старих, хоч білих, хоч яких...
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барабашов
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Додано: Пон 23 вер, 2024 09:38
Хомякоид написав:
Не знаю як зараз а до 2015 року я катався постійно на бігових лижав в районах Чабани та Голосієво.
в цьому році я на трухановому остроку катався.
дуже класно було
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Олежан
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