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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11963119641196511966
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 12:46

про нові податки: бігунцям напрягтися

flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 19:27

  Investor_K написав:На фото

Та щось у карманях теж ні синіх, ні старих, хоч білих, хоч яких...
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 09:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Хомякоид написав:Не знаю як зараз а до 2015 року я катався постійно на бігових лижав в районах Чабани та Голосієво.


в цьому році я на трухановому остроку катався.

дуже класно було
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