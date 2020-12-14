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Додано: Суб 21 вер, 2024 22:03
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
На фото
Додано: Нед 22 вер, 2024 12:46
про нові податки: бігунцям напрягтися
Додано: Нед 22 вер, 2024 19:27
Додано: Пон 23 вер, 2024 13:36
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Заборгованість за комунальні послуги у Києві досягла критичних масштабів. За даними “Київводоканалу”, мешканці столиці заборгували майже 1,5 мільярда гривень за централізоване водопостачання та водовідведення. Це змушує комунальні підприємства впроваджувати жорсткі заходи, такі як відключення води та тепла.
Найбільші неплатежі фіксуються в Дніпровському, Деснянському та Солом’янському районах. Компанія “Київводоканал” попереджає про відключення боржників від комунальних послуг. Так, лише в липні 2024 року було відключено водопостачання за 61 адресою, де сукупний борг склав 300 тисяч гривень. На серпень заплановано ще більше відключень — понад 400 боржників, які не погасили заборгованість на загальну суму понад 2 мільйони гривень.
Окрім водопостачання, жителі Києва також заборгували 6,5 мільярдів гривень за гарячу воду та опалення
Додано: Пон 23 вер, 2024 15:44
Приклад як жадібність породжує бідність.
Після того як хтось вирішив брати кошти в розмірі 350 грн на місяц, за існування гарячої води в будинку без фактичного споживання. Перестав отримувати сплату за опалення протягом року.
Те саме стосується плати за опалення при фактичному спожианні - нуль.
Я важаю що черговим простим вірішенням проблеми підняттям тарифів, неплатежів стане ще більше.
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