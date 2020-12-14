Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Заборгованість за комунальні послуги у Києві досягла критичних масштабів. За даними “Київводоканалу”, мешканці столиці заборгували майже 1,5 мільярда гривень за централізоване водопостачання та водовідведення. Це змушує комунальні підприємства впроваджувати жорсткі заходи, такі як відключення води та тепла.
Найбільші неплатежі фіксуються в Дніпровському, Деснянському та Солом’янському районах. Компанія “Київводоканал” попереджає про відключення боржників від комунальних послуг. Так, лише в липні 2024 року було відключено водопостачання за 61 адресою, де сукупний борг склав 300 тисяч гривень. На серпень заплановано ще більше відключень — понад 400 боржників, які не погасили заборгованість на загальну суму понад 2 мільйони гривень.
Окрім водопостачання, жителі Києва також заборгували 6,5 мільярдів гривень за гарячу воду та опалення
kingkongovets написав:Заборгованість за комунальні послуги у Києві досягла критичних масштабів. За даними “Київводоканалу”, мешканці столиці заборгували майже 1,5 мільярда гривень за централізоване водопостачання та водовідведення. Це змушує комунальні підприємства впроваджувати жорсткі заходи, такі як відключення води та тепла.
Найбільші неплатежі фіксуються в Дніпровському, Деснянському та Солом’янському районах. Компанія “Київводоканал” попереджає про відключення боржників від комунальних послуг. Так, лише в липні 2024 року було відключено водопостачання за 61 адресою, де сукупний борг склав 300 тисяч гривень. На серпень заплановано ще більше відключень — понад 400 боржників, які не погасили заборгованість на загальну суму понад 2 мільйони гривень.
Окрім водопостачання, жителі Києва також заборгували 6,5 мільярдів гривень за гарячу воду та опалення
Приклад як жадібність породжує бідність. Після того як хтось вирішив брати кошти в розмірі 350 грн на місяц, за існування гарячої води в будинку без фактичного споживання. Перестав отримувати сплату за опалення протягом року. Те саме стосується плати за опалення при фактичному спожианні - нуль. Я важаю що черговим простим вірішенням проблеми підняттям тарифів, неплатежів стане ще більше.
kingkongovets написав:Заборгованість за комунальні послуги у Києві досягла критичних масштабів. За даними “Київводоканалу”, мешканці столиці заборгували майже 1,5 мільярда гривень за централізоване водопостачання та водовідведення. Це змушує комунальні підприємства впроваджувати жорсткі заходи, такі як відключення води та тепла.
Найбільші неплатежі фіксуються в Дніпровському, Деснянському та Солом’янському районах. Компанія “Київводоканал” попереджає про відключення боржників від комунальних послуг. Так, лише в липні 2024 року було відключено водопостачання за 61 адресою, де сукупний борг склав 300 тисяч гривень. На серпень заплановано ще більше відключень — понад 400 боржників, які не погасили заборгованість на загальну суму понад 2 мільйони гривень.
Окрім водопостачання, жителі Києва також заборгували 6,5 мільярдів гривень за гарячу воду та опалення
Приклад як жадібність породжує бідність. Після того як хтось вирішив брати кошти в розмірі 350 грн на місяц, за існування гарячої води в будинку без фактичного споживання. Перестав отримувати сплату за опалення протягом року. Те саме стосується плати за опалення при фактичному спожианні - нуль. Я важаю що черговим простим вірішенням проблеми підняттям тарифів, неплатежів стане ще більше.
У нас така фігня давно в ОСББ. Називається - втрати на функціонування системи ГВП. Добре, що то квартиранти платять.
Их скоро закрывать что ли будут, и они останутся внукам на память как концертный зал Детройта и Колизей в виде почти руин? По Рэму - если вы себе то сами привезите, 50+ стоит там чуть ударенное некритично 22-23. Но Ф250/350 покрепче будет, в КингРанче пошикарнее и просто его больше на порядок там. Тут дизельных мостовых 6.7 просто нет или один может и проскакивает но по цене космос, вроде в Полтаве, белый.
Та ні... Шоппінг досі улюблений спосіб проведення часу що в Європі що в Штатах. Всі великі шопінг моли у яких я був за останні 5 років були заповнені людьми. Іноді навіть переповнені (коли розпродажі починаються).