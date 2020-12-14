RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11961119621196311964
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 22:02

  Investor_K написав:Немає зелені

що вже?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36516
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2792 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 22:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

На фото
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10016
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 12:46

про нові податки: бігунцям напрягтися

flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36516
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2792 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 19:27

  Investor_K написав:На фото

Та щось у карманях теж ні синіх, ні старих, хоч білих, хоч яких...
барабашов
 
Повідомлень: 4357
З нами з: 16.06.15
Подякував: 279 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 13:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Заборгованість за комунальні послуги у Києві досягла критичних масштабів. За даними “Київводоканалу”, мешканці столиці заборгували майже 1,5 мільярда гривень за централізоване водопостачання та водовідведення. Це змушує комунальні підприємства впроваджувати жорсткі заходи, такі як відключення води та тепла.

Найбільші неплатежі фіксуються в Дніпровському, Деснянському та Солом’янському районах. Компанія “Київводоканал” попереджає про відключення боржників від комунальних послуг. Так, лише в липні 2024 року було відключено водопостачання за 61 адресою, де сукупний борг склав 300 тисяч гривень. На серпень заплановано ще більше відключень — понад 400 боржників, які не погасили заборгованість на загальну суму понад 2 мільйони гривень.

Окрім водопостачання, жителі Києва також заборгували 6,5 мільярдів гривень за гарячу воду та опалення

https://3m2.ua/news/yak-unyknuty-vidkly ... 4C2GbMaKTQ
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11295
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2635 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 15:44

  kingkongovets написав:Заборгованість за комунальні послуги у Києві досягла критичних масштабів. За даними “Київводоканалу”, мешканці столиці заборгували майже 1,5 мільярда гривень за централізоване водопостачання та водовідведення. Це змушує комунальні підприємства впроваджувати жорсткі заходи, такі як відключення води та тепла.

Найбільші неплатежі фіксуються в Дніпровському, Деснянському та Солом’янському районах. Компанія “Київводоканал” попереджає про відключення боржників від комунальних послуг. Так, лише в липні 2024 року було відключено водопостачання за 61 адресою, де сукупний борг склав 300 тисяч гривень. На серпень заплановано ще більше відключень — понад 400 боржників, які не погасили заборгованість на загальну суму понад 2 мільйони гривень.

Окрім водопостачання, жителі Києва також заборгували 6,5 мільярдів гривень за гарячу воду та опалення

https://3m2.ua/news/yak-unyknuty-vidkly ... 4C2GbMaKTQ


Приклад як жадібність породжує бідність.
Після того як хтось вирішив брати кошти в розмірі 350 грн на місяц, за існування гарячої води в будинку без фактичного споживання. Перестав отримувати сплату за опалення протягом року.
Те саме стосується плати за опалення при фактичному спожианні - нуль.
Я важаю що черговим простим вірішенням проблеми підняттям тарифів, неплатежів стане ще більше.
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2538
З нами з: 13.07.09
Подякував: 1069 раз.
Подякували: 708 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 16:21

  Slon_Nosov написав:
  kingkongovets написав:Заборгованість за комунальні послуги у Києві досягла критичних масштабів. За даними “Київводоканалу”, мешканці столиці заборгували майже 1,5 мільярда гривень за централізоване водопостачання та водовідведення. Це змушує комунальні підприємства впроваджувати жорсткі заходи, такі як відключення води та тепла.

Найбільші неплатежі фіксуються в Дніпровському, Деснянському та Солом’янському районах. Компанія “Київводоканал” попереджає про відключення боржників від комунальних послуг. Так, лише в липні 2024 року було відключено водопостачання за 61 адресою, де сукупний борг склав 300 тисяч гривень. На серпень заплановано ще більше відключень — понад 400 боржників, які не погасили заборгованість на загальну суму понад 2 мільйони гривень.

Окрім водопостачання, жителі Києва також заборгували 6,5 мільярдів гривень за гарячу воду та опалення

https://3m2.ua/news/yak-unyknuty-vidkly ... 4C2GbMaKTQ


Приклад як жадібність породжує бідність.
Після того як хтось вирішив брати кошти в розмірі 350 грн на місяц, за існування гарячої води в будинку без фактичного споживання. Перестав отримувати сплату за опалення протягом року.
Те саме стосується плати за опалення при фактичному спожианні - нуль.
Я важаю що черговим простим вірішенням проблеми підняттям тарифів, неплатежів стане ще більше.

У нас така фігня давно в ОСББ. Називається - втрати на функціонування системи ГВП.
Добре, що то квартиранти платять.
Bolt
 
Повідомлень: 3172
З нами з: 09.11.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 09:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

про тенденції нежитлової, але нерухомості:

Кінець епохи гігантів: в Європі завершується фаза буму мега ТЦ – дослідження RegioData

https://rau.ua/novyni/mega-tc-doslidzhe ... rfNUXnuUUg
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11295
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2635 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 15:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Их скоро закрывать что ли будут, и они останутся внукам на память как концертный зал Детройта и Колизей в виде почти руин?
По Рэму - если вы себе то сами привезите, 50+ стоит там чуть ударенное некритично 22-23.
Но Ф250/350 покрепче будет, в КингРанче пошикарнее и просто его больше на порядок там.
Тут дизельных мостовых 6.7 просто нет или один может и проскакивает но по цене космос, вроде в Полтаве, белый.
барабашов
 
Повідомлень: 4357
З нами з: 16.06.15
Подякував: 279 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 15:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Та ні... Шоппінг досі улюблений спосіб проведення часу що в Європі що в Штатах. Всі великі шопінг моли у яких я був за останні 5 років були заповнені людьми. Іноді навіть переповнені (коли розпродажі починаються).
airmax78
 
Повідомлень: 43048
З нами з: 25.10.12
Подякував: 978 раз.
Подякували: 5313 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11961119621196311964
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mazurkevych і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2492, 2493, 2494
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24931 16685139
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 вер, 2024 16:07
kingkongovets
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5471778
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 56128
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12742)
24.09.2024 14:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.