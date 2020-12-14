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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11962119631196411965
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 17:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Київ підписали кредитну угоду на 50 млн євро для придбання нових вагонів метро. Ця ініціатива спрямована на модернізацію київського метрополітену та забезпечення надійності транспорту для мешканців мегаполісу. Угоду підписали сьогодні, 24 вересня, в штаб-квартирі ЄІБ у Люксембурзі під час візиту делегації Київської міської державної адміністрації.

До війни близько 80% рухомого складу київського метрополітену було російського виробництва, тому припинення цієї залежності – нагальне стратегічне завдання. Понад 60% парку вже перевищило свій термін експлуатації, і нове фінансування дасть змогу замінити застарілі вагони на сучасні, енергоефективні альтернативи від місцевих або міжнародних постачальників. Це відповідає Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року та Національній транспортній стратегії України до 2030 року, які спрямовані на створення більш стійкої та надійної системи громадського транспорту.

50 млн євро, наданих за підтримки Фонду ЄІБ «EU for Ukraine Fund», є першою частиною кредиту на загальну суму 200 млн євро, наданого банком. Ця початкова сума спрямована винятково на придбання нових вагонів метро для Києва. Решта, 150 млн євро, буде надана після завершення техніко-економічного обґрунтування (також профінансованого ЄІБ), яке оцінить доцільність закупівлі нових вагонів метро порівняно з модернізацією частини наявного парку вагонів.

Загальне фінансування дасть змогу комунальному підприємству «Київський метрополітен», яке керує системою метро в Києві, оновити чи замінити 120–160 вагонів, що покращить транспортну інфраструктуру міста.

Попри повномасштабне вторгнення, Київ і далі розвивається. Усі сфери економіки міста були переорієнтовані на роботу в умовах воєнного часу. Йдеться не лише про забезпечення їхньої стабільної роботи, але й про розвиток із впровадженням сучасних технологій. Міжнародні донори також беруть активну участь у цьому. ЄІБ є давнім надійним партнером Києва. Проєкт модернізації рухомого складу столичного метро важливий для міста, і ми дуже вдячні ЄІБ за підтримку його втілення. Метрополітен – один із найпопулярніших видів транспорту у столиці. Мільйони пасажирів користуються ним щодня. Тому придбання сучасних і енергоефективних вагонів метро означає насамперед посилення безпеки пасажирських перевезень і раціональне використання коштів із міського бюджету для утримання рухомого складу. Це нагальне і першочергове питання сьогодні з огляду на воєнний стан в Україні.

Микола Поворозник
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 17:51

  Бетон написав:Славутич я так и сделал в 2022..23. Отбил 12 куе

Серйозна сума - можно купити 15 річний порш панамера)
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 17:55

  Бетон написав:
  Frant написав:Бетон
хорошу справу робиш, нормальн."ремонт в подарунок".
Через півроку, коли ціни впадуть до мінімуму, я, можливо щось куплю у тебе, на низьких поверхах.
За 2/3 від нинішньої ціни і з пристойним ремонтом.

Я все продав. Купіть у Польщі. Кльова хата. Вся техніка бош. Меблі з Віяр а не опілки ікеа. 820 тисяч злт. Перепрступка у девелопера

Польща це срака - десь між Троєщиною і Шепетівкою - як там люди живуть і навіщо - для мене загадка)
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 17:58

  барабашов написав:Интересно почём они его брали и когда

По 2500 на котловані
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