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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 вер, 2024 13:10
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Ірина_
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Додано: Сер 25 вер, 2024 17:41
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flysoulfly
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1
Додано: Чет 26 вер, 2024 11:26
Бетон написав:
Военный сбор на недвигу с 1.10 = 5%?
на все 5%
не только недвигу
но платить будет не продавец, а переложат все на покупателя...или пусть живет в картонной коробке
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Олежан
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Додано: Чет 26 вер, 2024 11:28
Первый написав:
Тиждень назад про це писав. Так. 5% збір. Вся транзакція 12% 5+5+1+1
что это за 5+5+1+1???)))
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Олежан
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