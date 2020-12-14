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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11963119641196511966
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 13:10

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Власникам зруйнованого житла легше буде придбати нове житло
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 17:41

flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 11:26

  Бетон написав:Военный сбор на недвигу с 1.10 = 5%?

на все 5%
не только недвигу

но платить будет не продавец, а переложат все на покупателя...или пусть живет в картонной коробке
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 11:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Первый написав:Тиждень назад про це писав. Так. 5% збір. Вся транзакція 12% 5+5+1+1


что это за 5+5+1+1???)))
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 13:16

  Первый написав:
  Бетон написав:Военный сбор на недвигу с 1.10 = 5%?

Тиждень назад про це писав. Так. 5% збір. Вся транзакція 12% 5+5+1+1
Сюди ще і ріелтори хочуть прикрутити свій інтерес…
Паціент буде мертвий

это на недвигу до 3х лет владения вроде
1.5->5%
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 13:24

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Прохожий написав:
  Первый написав:
  Бетон написав:Военный сбор на недвигу с 1.10 = 5%?

Тиждень назад про це писав. Так. 5% збір. Вся транзакція 12% 5+5+1+1
Сюди ще і ріелтори хочуть прикрутити свій інтерес…
Паціент буде мертвий

это на недвигу до 3х лет владения вроде
1.5->5%
саме так і на будь-яку нежитлову
рівень базових знань місцевих «експертів» вражає

зи:
до речі там не «до 3х років володіння», а якщо свідоцтво на право власності отримано менш ніж 3 роки тому
а це інколи буває і без продажів, а наприклад при легалізації пере- чи добудов
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 14:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

не ну написал набор цифр и угадуй что оно имело ввиду
уровень местных экспертов удивляет
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 14:18

  Hotab написав:Wirująświatła
«Некогда читать , надо писать!»


нужно побыстрее набрасывать "новости" по темам)))

мониторинг 300тг каналов занимает все время :mrgreen:
Прохожий
 
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